Рамзан Кадыров и Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещено посещать Латвию

Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещено посещать Латвию, сообщает Delfi.

Всего в перечне содержится 49 имен из «списка Магнитского». В него попали начальник правового управления Генпрокуратуры России Олег Логунов и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Ранее сообщалось, что власти Латвии составили список из 49 человек, которым запретят въезд в страну.