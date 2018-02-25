Рамзан Кадыров и Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещено посещать Латвию
Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещено посещать Латвию, сообщает Delfi.
Всего в перечне содержится 49 имен из «списка Магнитского». В него попали начальник правового управления Генпрокуратуры России Олег Логунов и депутат Госдумы Андрей Луговой.
Ранее сообщалось, что власти Латвии составили список из 49 человек, которым запретят въезд в страну.
Комментарии10
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liberal_rodinu_predal 25 февраля 2018 | 20:32
А они всю жизнь мечтали
dvch_nic 25 февраля 2018 | 20:35
liberal_rodinu_predal: Вообще-то это не только Латвия. Это весь Шенген для них закрыт.
Но Сев. Корея их ждет.
А это лучше, чем Южная Колыма.
serhio_25__ 25 февраля 2018 | 20:50
dvch_nic: Индекс человеческого развития 2013г, до присоединения Латвии к списку Магнитского:
Латвия - 41 место.
Россия - 55 место
Индекс человеческого развития 2016г, после присоединения Латвии к списку Магнитского:
Латвия - 44 место.
Россия - 49 место.
hastings 25 февраля 2018 | 20:35
liberal_rodinu_predal: Приедут когда Латвия вернется в родную гавань!
malanoff 25 февраля 2018 | 20:37
liberal_rodinu_predal: Список людей , которым будет запрещено посещать различные страны будет оставаться в основном одним и тем же , а вот число стран будет увеличиваться. Следующими будут Белоруссия и Казахстан. Кадыров то точно латиницу не знает.
kandidat2012 25 февраля 2018 | 20:47
лощадиному королю эт как слону дробина.
главное чтоб у пукина все было чикипики.
bigmaikl 25 февраля 2018 | 20:48
Латвия в Евросоюзе.
Так что? Им запрещено въезжать в любую страну Евросоюза?
cukker 25 февраля 2018 | 20:49
отчитались перед пиндосами и грудь колесом от гордости. Рамзану достаточно мусульманских стран для посещения, а вот латышских следователей в Россию не пускать. Пусть ихние преступники по соседству ховаются, у нас.
zolingen 25 февраля 2018 | 20:49
Гигиеничная страна.
kp6ic 25 февраля 2018 | 20:51
молодцы.