Российские дипломаты в Аргентине могли быть связаны с поставками кокаина из Буэнос-Айреса в Россию

Об этом пишет аргентинское издание «Кларин», опубликовавшее расшифровку переговоров, в которой упоминаются посол России в Аргентине Виктор Коронелли и некий господин «К», который по версии издания является бизнесменом Андреем Ковальчуком. В разговоре, в частности, упоминается, что господин «К» поссорился с послом, а раньше ему предоставляли машину и дипломатические документы. Говорится также, что вскоре посла должен сменить другой человек, у которого хорошие отношения с Ковальчуком. Между тем, по официальной версии, именно Коронелли дал ход расследованию, сообщив в министерство безопасности Аргентины о своих подозрениях относительно дипломатического багажа, в котором в результате нашли 400 кг кокаина.