Российские дипломаты в Аргентине могли быть связаны с поставками кокаина из Буэнос-Айреса в Россию
Об этом пишет аргентинское издание «Кларин», опубликовавшее расшифровку переговоров, в которой упоминаются посол России в Аргентине Виктор Коронелли и некий господин «К», который по версии издания является бизнесменом Андреем Ковальчуком. В разговоре, в частности, упоминается, что господин «К» поссорился с послом, а раньше ему предоставляли машину и дипломатические документы. Говорится также, что вскоре посла должен сменить другой человек, у которого хорошие отношения с Ковальчуком. Между тем, по официальной версии, именно Коронелли дал ход расследованию, сообщив в министерство безопасности Аргентины о своих подозрениях относительно дипломатического багажа, в котором в результате нашли 400 кг кокаина.
Комментарии36
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dokolle 25 февраля 2018 | 20:05
Чуды небесные.
nikitin43 25 февраля 2018 | 20:07
dokolle: если бы , но ведь реальные торговцы смертью . не напрасно вован не жалеет лаврушкиному хозяйству медалек .
nikitin43 25 февраля 2018 | 20:12
nikitin43:интересно что пропаганда россии регулярно попрекало такими делами цру и фбр вместе с тем сами сколько лет занимались преступлениями и это скорее не одна аргентина , позорище путену.
mg_vr 25 февраля 2018 | 20:13
могли быть связаны....///
ребят, вы о чём? нашли 400 кг в посольстве, а вы - могли -не могли? да были связаны...
arye_11 25 февраля 2018 | 20:15
mg_vr:
Российские дипломаты в Аргентине могли быть связаны с поставками кокаина
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Нет.
В данном случае я все же больше верю госпоже Маше Захаровой и её версии о "техработнике", который к тому же только-только уволился.
Ну в самом деле.
Что в этом удивительного, что "техработник"(садовник, сантехник, сторож???) безприпятственно проносит на охраняемую территорию дипредставительства пол-тонны кокаина, а затем отряжает этот кокаин закрытой диппочтой в Москву.
В этом ничего удивительного нет. В любом посольстве любой страны так происходит.
dvch_nic 25 февраля 2018 | 20:19
arye_11: По сведениям мадам Захаровой этот-дворник -сантехник уже паолтора года как уволился и уехал в Россию, а кокаин на 50 лямов долларов сменщику оставил. Чтобы не скучал по родине и мог забыться в минуту трудную.
sasha2011 25 февраля 2018 | 20:53
arye_11:
/* безприпятственно проносит */
Шлимазл, правильно пишется БЕСПРЕПЯТСТВЕННО.
Ферштейн?
maximv 25 февраля 2018 | 20:56
mg_vr: Штирлиц был на грани провела, надо было объяснить откуда на чемоданах его отпечатки...
igorrrpadlowitchs 25 февраля 2018 | 20:20
dokolle: посол понял, что менты сидят на хвосте вот и решил первым перевести стрелки на местного слесаря!
archibald_dandy_esquire 25 февраля 2018 | 20:47
igorrrpadlowitchs: " посол понял, что менты сидят на хвосте вот и решил первым перевести стрелки на местного слесаря! "
Сэры,
много вопросительных знаков, но
по неполным сведениям - некто Андрей Ковальчук (совпадение фамилии?) пользовался услугами посла Виктора Коронелли (итальянская мафия?), но потом Андрей Ковальчук стал требовать большего на что Виктор Коронелли вынужден был отказать, после чего Андрей Ковальчук стал шантажировать Виктора Коронелли его заменой на более лояльного к наркотрафику посла Российской Федерации. Виктор Коронелли испугался и тут же "нашёл" приготовленные к отправке 400 кг кокаина, известив об этом аргентинские спецслужбы, поскольку Андрей Ковальчук намекнул, что Виктору Коронелли никто в РФ не поможет, потому что Андрей Ковальчук - ла-да - имеет связи с Патрушевым, который никаким боком не курирует поставки кокаина в РФ, потому что у него холодная голова, чистые руки и скворчащее сердце.
А весь бред про садовника-дворника-чистильщика сапог дипломатов - это дымовая завеса.
Как-то так получается на основе неполных данных, которые тщательно скрывает ФСБ имени Бортникова.
segserg 25 февраля 2018 | 20:07
Это для собственных нужд...
ura_123 25 февраля 2018 | 20:25
segserg: Нормальные такие у них "нужды" )))
А ведь могли и заявить что "на детей Донбасса" или "детей Сирии" или на российских детей,которым СМСками собирают!
poluputing 25 февраля 2018 | 20:07
Да изначально ясно, что не садовник 0,4 тонны готовил к транзиту. Интересно только , это для собственных нужд МИДа, али для более широкого круга ценителей?
ura_123 25 февраля 2018 | 20:27
poluputing: Что-то Мария перестала частить с твиттерами и Фейсбуками,вдохновение не доставили из Аргентины?
rosta 25 февраля 2018 | 20:08
Что значит могли ?
segalart 25 февраля 2018 | 20:08
а что, кто-то ещё до сих пор сомневается???
ocmamok 25 февраля 2018 | 20:09
...могли быть связаны!..
Их зА руку поймали!
nitsahon 25 февраля 2018 | 20:09
Засекли только одну партию кокаина...но была ли она единственной? или же через рос.посольство(ранее) подобные поставки шли регулярно?!
пока ответа на эти вопросы нет...
stas_russkiy 25 февраля 2018 | 20:13
"...Argentina no sería el único país en que se habría hecho la maniobra: existen sospechas de que se habrían usado aviones diplomáticos rusos que volaron desde Uruguay al menos desde 2013..."
"...Аргентина была не единственной страной, в которой была осуществлена такая операция: есть подозрения, что российские дипломатические самолеты, летающие из Уругвая, использовались для этого по крайней мере с 2013 года..."
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/02/23/quien-es-el-misterioso-senor-k-acusado-de-ser-el-financista-de-la-cocaina-que-iba-a-viajar-al-mundial-de-rusia/
m_doc 25 февраля 2018 | 20:17
stas_russkiy: Подозрения... могли бы.... чушь собачья от агентства ОБС.
hello_kiddy 25 февраля 2018 | 20:19
похоже, что потеря коксопровода Буэнос-Айрес-москфа больно ударит по бюджету расее, может, больнее, чем блокировка “северного” и “турецкого” потоков...
m_doc 25 февраля 2018 | 20:24
hello_kiddy: Тебе что до рос. бюджета? Штатовский госдолг почти 21 трлн. О нём и парься, заботливый ты наш.
hello_kiddy 25 февраля 2018 | 20:31
m_doc: уважаемый тупой расеянин, посмотри на структуру долга США:
1.Public debt — общая сумма ценных бумаг, выпусченных Минфином США. (на сегодня примерно 20,000 миллиардов)
2. Intra-governmental debt — сумма ценных бумаг Минфина США, приобретеннух другими государственными организациями США... То есть долг внутренний, и в этой части долга США должны сами себе...
3. Debt Held by the Public — это разнитса Public debt Intra-governmental debt. ето и есть тот самый долг, которой государство должно иностраным инвесторам, корпорациям и другим, не являющимся государственными органами США.
на сегодня пункт 3 составляет примерно треть от той суммы, которую тупуе расеяны считают, что омерика должна, и почему-то должна именно им, обокраденнум и обиженым...
исче интересно то, что россиянским "бухгалтерам" не приходит в голову рассмотреть долги, которые остальной мир должен США. А сумма эта, по данным ФРС, за третий квартал 2017 года примерно $24,000 млрд...
умных расеянов можно отсылать на саит federalreserve точка gov, а тупых - смотреть очередную серию киселевого телевизора про кирдык пиндостана...
там же (federalreserve) можно убедиться в том, что что дефицит государственного бюджета США неуклонно снижается за последние 5 лет...
а стоимость обслуживания внешнего долга исторически минимален - это одни из важнейших показателей экономики, который делает привлекательнум инвестиции в гос облигации США...
m_doc 25 февраля 2018 | 20:35
hello_kiddy: Помнишь одесский анек про курицу из магазина на Малой Арнаутской? Вот и отлично. Значит, и алгоритм действий знаешь.
И скажи спасибо, что я молчу про корпоративный штатовский долг. И на сайтах ваших никому мозг не выношу... если тебе намёки непонятны.
hello_kiddy 25 февраля 2018 | 20:51
m_doc: спасиба тебе огромное, тупой расеянин, что "молчишь про корпоративный штатовский долг" и тем не менее, приоткрой рот и расскажи, что это за миракл такой?
piter_ug 25 февраля 2018 | 20:21
В принципе, лаврушковскому с манеркой на пару надо подавать в отставку.
gregor 25 февраля 2018 | 20:22
Российские дипломаты в Аргентине могли быть связаны с поставками кокаина из Буэнос-Айреса в Россию
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А Песков ,от имени Кремля ... опроверг ,что он Песков .
Захарова от имени МИД , опровергла ,что она ... не важно ,опровергла и всё .
ura_123 25 февраля 2018 | 20:23
Не-не,какие российские дипломаты??? Это Обама (такой-сякой) подкинул!
gelont 25 февраля 2018 | 20:23
Всегда интересно наблюдать , как начинают юлить и оправдываться пойманные за руку шкуры . Несомненно подстава , несомненно русофобия , хотят россию - мать расколоть и без сибири оставить . А то , что нос в кокаине , так хватит россию оскорблять , за такие речи норкин лично морду бить приедет .
m_doc 25 февраля 2018 | 20:26
gelont: А кого поймали? Обвинения против рос. дипломатов выдвинуты?
eduard53 25 февраля 2018 | 20:24
Помню, как в "совке" пожилая продавщица продмага, пойманная за руку за обвес
(по инерции) ею собственного завмага, искренне извинялась перед ним, звонко бия
себя по рукам и гневно восклицая: "Проклятые руки!"
ostanovka 25 февраля 2018 | 20:36
Рашка превратилась в уличного бомжа, не брезгующего ни грабежом, ни убийствами, и у убитого ещё по карманам подарить, ни торговлей наркотой-.
Вот это духовность, вот это скрепы и культура!!
oktai 25 февраля 2018 | 20:39
"Товарищ К", говорите? -А где наша геноссе Кристина Киршнер?
yasnovilyashi 25 февраля 2018 | 20:40
Теперь совсем не удивляюсь почему у Маши Захаровой сообщение о кокаине в посольстве и даже в дипломатическом багаже вызвало такой шок.
dvch_nic
25 февраля 2018 | 20:19
arye_11: По сведениям мадам Захаровой этот-дворник -сантехник уже паолтора года как уволился и уехал в Россию, а кокаин на 50 лямов долларов сменщику оставил. Чтобы не скучал по родине и мог забыться в минуту трудную.
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Даже не подозревал, что Маша настолько дура, что может впаривать на весь мир версию о дворнике-сантехнике. А может она это о Ковальчуке, который тайно и временно на этой должности в посольстве поработал?
mudrlant 25 февраля 2018 | 20:42
Падаем все ниже, вроде уж ниже некуда, плинтуса уже вместо крыши. И тем не менее наши державники всегда придумают такое, что оказывается глубины падения бездонны. Хотя чему удивляться? Нравственный беспредел потому и беспредел, что предела ему нет. Этакий бесконечный вакуум.
alle_op 25 февраля 2018 | 20:56
Ах! Да не может быть!