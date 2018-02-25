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20:02, 25 февраля 2018

Борис Титов лично встретился с предпринимателем из Ростова Андреем Каковкиным

Кандидат в президенты и бизнес-омбудсмен Борис Титов лично встретился с предпринимателем из Ростова Андреем Каковкиным. Тот недавно вернулся в Россию, после того, как покинул страну из-за угрозы уголовного преследования. Борис Титов заверил Каковкина, что будут приложены все усилия для объективного расследования его дела.

Сам Каковкин рассказал, как его задержали после приезда в Россию, однако затем выпустили под обязательство о явке.

По словам Титова, его команда смогла добиться, чтобы предпринимателя отпустили к семье до суда. Бизнес-омбудсмен добавил, что дело Каковкина лишь начало, и он и дальше будет помогать добиваться справедливого разбирательства и закрытия дел в отношении предпринимателей.

Комментарии

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vasilevich58 25 февраля 2018 | 20:09

Чтобы не сесть, Какашкину предложат дать ложные показания на лидеров "несистемной" оппозиции!

shmuel63 25 февраля 2018 | 20:48

vasilevich58: Или на самого Титова. Его-то, думаю, он сдаст с дорогой душой.

kaplan911 25 февраля 2018 | 20:09

Первый голубь.....сирый.
Верить вруно\воро\власти - себя не уважать.

makhnaehe 25 февраля 2018 | 20:38

kaplan911: Что ж ты мелешь? В уголовном деле Каковкина нет ущерба интересам государства и от государства ему исков нет. Там все просто, Каковкин банально смошенничал. Решил продать одну из своих фирм, продал её и в том момент, когда перерегистрация в налоговой произошла, а в банк еще документы не донесли, он решил кинуть своего покупателя. По его команде, его подельник перевел из этой фирмы 10 миллионов рублей из кредитной линии. Иск ему вчинил его покупатель. Его подельник давно париться, а он чухнул за границу. Фишка в том, что 10 миллионов для Каковкина это сущая мелочь. Банальная жадность и тупость затмила ему разум. Какого ему еще прощения нужно государства? Пусть покаится перед тем кого он обманул, вернет ему деньги и получит минимальный, какой-нибудь условный срок и коптит дальше воздух Родины.

mg_vr 25 февраля 2018 | 20:11

Немирович-Данченко аплодируют такой игре...........

poluputing 25 февраля 2018 | 20:13

Бедняга Коковкин, тяга к семье лишила его здравого смысла.

asyrj 25 февраля 2018 | 20:24

Его зарежут не больно...
Но чуть попозже.

fleyta6 25 февраля 2018 | 20:26

Когда Титушка станет президентом, Каковкина амнистируют и справедливость восторжествует!

fleyta6 25 февраля 2018 | 20:28

fleyta6: А Президент Титов скажет: "Ничего, кроме бизнеса, гражданин!"

vova36 25 февраля 2018 | 20:48

все во лжи, никому из власти нельзя верить в этой лживой стране, как неприятно писать про свою страну

vadimp 25 февраля 2018 | 20:50

"и на хрена козе баян?"

captainobvious 25 февраля 2018 | 20:57

а что Титов?

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