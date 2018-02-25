Кандидат в президенты и бизнес-омбудсмен Борис Титов лично встретился с предпринимателем из Ростова Андреем Каковкиным. Тот недавно вернулся в Россию, после того, как покинул страну из-за угрозы уголовного преследования. Борис Титов заверил Каковкина, что будут приложены все усилия для объективного расследования его дела.

Сам Каковкин рассказал, как его задержали после приезда в Россию, однако затем выпустили под обязательство о явке.

По словам Титова, его команда смогла добиться, чтобы предпринимателя отпустили к семье до суда. Бизнес-омбудсмен добавил, что дело Каковкина лишь начало, и он и дальше будет помогать добиваться справедливого разбирательства и закрытия дел в отношении предпринимателей.