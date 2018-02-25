В Москве прошел марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит 3 года назад
В шествии приняли участие более 7 тысяч человек, по оценкам активистов из группы «Белый счетчик» и около 4,5 тысяч по данным полиции. По оценкам из организаторов, Ильи Яшина, в марше участвовало около 30 тысяч человек. После акции многие отправились на Большой Москворецкий мост, где был убит Борис Немцов и все эти годы находится мемориал, созданный активистами.
Комментарии15
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ocmamok 25 февраля 2018 | 20:04
Плешивый должен таки ответить. Мразь конторская.
captain_ 25 февраля 2018 | 20:21
Коротко и ясно об ОИ 2018:
http://bit.ly/2opFsnI
serhio_25__ 25 февраля 2018 | 20:28
captain_:
Сочи: золото серебро бронза всего
20место Украина 1 0 1 2
Корея:
21место Украина 1 0 0 1
Укропам мельдоний не завезли?
shicotus_live 25 февраля 2018 | 20:33
По оценкам из организаторов, Ильи Яшина, в марше участвовало около 30 тысяч человек...
____________________________
Как то вспомнилось))
У Илюши, похоже. проблемы с устным счетом))
Учитель спрашивает сколько будет дважды два.
Отвечай Вано:
- Сто, учитель.
- Неправильно.
Ну давай ты Гоги.
- Семь, учитель.
- Ну да где-то семь, восемь, ну ни как не сто.
vulgaris_liberal 25 февраля 2018 | 20:07
Позор. Вся московская оппозиционная тусовка, кряхтя и пукая от натуги, смогла выставить в этот святой для каждого рукопожатого либерала праздник ~5 тыс. хомячков.
poluputing 25 февраля 2018 | 20:11
vulgaris_liberal: конечно позор. Позор стране жвачного стада не способного на мало-мальский протест и подмахивающему любому диктаторишке, от ленина до путлера
serhio_25__ 25 февраля 2018 | 20:17
poluputing: "" Позор стране жвачного стада"" это ты про свою украинскую родину, где все постоянно ходят стадом в колоннах? Где все подмахивают диктаторишке при котором население не способно уже платить за ЖКХ?
poluputing 25 февраля 2018 | 20:23
serhio_25__:не способные платить получают субсидию, а у вас?
serhio_25__ 25 февраля 2018 | 20:35
poluputing: ""не способные платить получают субсидию, а у вас? "" - у вас на субсидиях более половины домохозяйств. Это 8млн. семей. Т.е. примерно 24млн. жителей не способны платить за ЖКХ без субсидий на свои доходы. Я не знаю в мире более нищих стран, где столько людей не способны сами оплачивать ЖКХ.
vulgaris_liberal 25 февраля 2018 | 20:28
serhio_25__: Так оно и задумывалось, на самом деле. Европейской державе - европейские цены :)
vulgaris_liberal 25 февраля 2018 | 20:19
poluputing: Не хочет народ протестовать из-за мрази и предателя борыся. Такие на украинде в национальных героях ходят, вот пусть там и празднуют
shlevet 25 февраля 2018 | 20:27
poluputing: //....Позор стране жвачного стада...//
Ты уже оплатил ущерб зданиям, которые нанесли ваши нацики?
=)):-)
levaak 25 февраля 2018 | 20:20
и с таким количество вы собрлись идти в крестовый поход на Путина? да там его лично охраны хватит что бы вам навалять,и это учитывая что марш в память сакральной жертвы либералов
ushkujnik 25 февраля 2018 | 20:20
Никакой симпатии к убиенному Борису Немцову у меня нет.
Но этот марш был необходим.
Ибо, убийства политических противников - абсолютно недопустимы...
И абсолютно недопустимы - игры в молчанку и неприкасаемость преступников...
Россия - не Латинская Америка с "эскадронами смерти"...
И с этой практикой - пора кончать.
serhio_25__ 25 февраля 2018 | 20:22
Поздравляю всех с победой нашей хоккейной сборной на ОИ!