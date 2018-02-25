В Иерусалиме из-за протеста против нового налога закрыли вход в Храм гроба Господня, — сообщает РИА. Такое распоряжение отдал патриарх Иерусалимский Феофил Третий в ответ на решение мэрии обложить церкви муниципальным налогом.

В заявлении глав иерусалимских церквей отмечается, что решение израильских властей нарушает существующие соглашения и идет вразрез с международными обязательствами Израиля, который гарантировал привилегии религиозных учреждений.