В Иерусалиме из-за протеста против нового налога закрыли вход в Храм гроба Господня
В Иерусалиме из-за протеста против нового налога закрыли вход в Храм гроба Господня, — сообщает РИА. Такое распоряжение отдал патриарх Иерусалимский Феофил Третий в ответ на решение мэрии обложить церкви муниципальным налогом.
В заявлении глав иерусалимских церквей отмечается, что решение израильских властей нарушает существующие соглашения и идет вразрез с международными обязательствами Израиля, который гарантировал привилегии религиозных учреждений.
Комментарии19
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cattt 25 февраля 2018 | 19:43
Попы не привыкли к такому обращению они пожалуются богу и он накажет налоговую службу!.
archibald_dandy_esquire 25 февраля 2018 | 20:25
cattt:
Леди и сэры,
по моему досужему рассуждению - все строения, находящиеся на территории любого государства, должны платить налоги, в том числе и на недвижимость.
Разумеется, что РПЦ, как отделение ФСБ, не должно платить никаких налогов, поскольку выполняет аналогичные функции.
Разве не так?
master_analitik 25 февраля 2018 | 19:45
В Иерусалиме из-за протеста против нового налога закрыли вход в Храм гроба Господня
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Евреи находятся во враждебном окружении, а потому им нужны деньги. Налогом евреи обложили правильно, но РПЦ трогать не смей, так как Россия - наследница Византийской Империи и все что находится в Израиле принадлежит России.
cattt 25 февраля 2018 | 20:02
master_analitik: Продавая флюиды плати налоги!
alexgross022018 25 февраля 2018 | 20:03
master_analitik: Хрен вам а не наследие Византии ;)) Рылом не вышли ;)) Ибо в иерархии престолов Православной церкви Московский патриархат на седьмом месте и тем паче что есть и Константинопольский ( Стамбульский) патриарх :))
master_analitik 25 февраля 2018 | 20:36
alexgross022018:
Не смешите меня. Бог помогает тем православным христианским церквям, которые сильнее и самостоятельнее. А единственная сильная и самостоятельная Православная Церковь в мире - это РПЦ. Все остальные православные церкви должны признать за Патриархом Московским - Первое место.
deinozuh 25 февраля 2018 | 20:16
master_analitik:Не беспокойтесь,друг.Это сообщение просто хитро написано (как всегда).Церкви в Израиле налогами не обкладывают,закон не разрешает.Обложили какую-то другую собственность.⛄
michael_golubchik 25 февраля 2018 | 20:16
master_analitik: Налогом евреи обложили правильно, но РПЦ трогать не смей
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РПЦ там нет и не было. Эта Патриарха Иерусалимского налогом обложили.
dvch_nic 25 февраля 2018 | 20:26
michael_golubchik: Его Божественное Блаженство Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины, Сирии, Аравии, всего Заиорданья, Каны Галилейской и Святого Сиона.
Вот ево настоящий титул.
ts 25 февраля 2018 | 19:45
ЗАО РПЦ тоже нужно обложить налогами.
dvch_nic 25 февраля 2018 | 19:45
Привилегии для религиозных учреждений сохраняются. Религиозные учреждения платить налоги муниципальные не будут.
Налоги будут платить коммерческие учреждения церкви.
То есть налог будет браться с жилой собственности и коммерческой собственности.
alexgross022018 25 февраля 2018 | 19:56
dvch_nic: Насколько Я понимаю это налог на землевладение. Это муниципальный налог и гос привилегиям отношения не имеет.
alexgross022018 25 февраля 2018 | 19:58
alexgross022018: Городские власти ввели земельный налог на жилую и коммерческую недвижимость, которая принадлежит христианским церквям.
deinozuh 25 февраля 2018 | 20:33
alexgross022018:Скорее всего☝
abuvgrobu 25 февраля 2018 | 19:51
А вот зато когда коммунисты заставили церковь саму за себя платить и делиться налогом с государством. а попы просто бросали свои приходы и церкви не нужны были никому, то это - кровавая гебня и проклятые коммуняки...
alexgross022018 25 февраля 2018 | 19:53
Осталось только попов отключить от канализации, а это прямая дорога к святости. Вот как зарастут говном по самый купол, так сразу всем приходом и в святые !!!
kaplan911 25 февраля 2018 | 20:03
В рашке наоборот, портяне налогам только....... радуются.
Больные наверное.
hello_kiddy 25 февраля 2018 | 20:05
уже и до господя бога оранжевые революции докатились - гроб у него, видете ли, протестует...
sergei03 25 февраля 2018 | 20:40
Не правильно это. Попы в больницах не лечатся [их бог исцеляет], по дорогам не ездят [их ангелы носят]. Почему они должны платить налоги?