КНДР готова к переговорам с США, — об этом заявили в канцелярии президента Южной Кореи
КНДР готова к переговорам с США, — об этом заявили в канцелярии президента Южной Кореи, — передает агентство Рейтер. Об этом президенту сообщили представители делегации Северной Кореи на встрече в Пхенчхане в день закрытия зимней Олимпиады. Темы, которые Северная Корея готова обсуждать с США, не уточняются, так что неясно, будут ли переговоры касаться ядерного разоружения.
Агентство АР отмечает, что на закрытии Игр глава делегации КНДР — бывший глава северокорейской разведки Ким Ен Чхоль находится в одной ложе с лидером Южной Кореи и дочерью президента США Дональда Трампа Иванкой. Однако не было заметно, чтобы Иванка и представитель КНДР общались.
Комментарии11
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daos15 25 февраля 2018 | 19:36
Тема переговоров даже мне идиоту понятна - от....тесь от нас и будет всё хорошо) Но пиндосы на это не пойдут)
evgolius7 25 февраля 2018 | 19:46
daos15:
Не....только о продовольствии будут говорить...
Видно неурожай мха у Ына...
Полгода назад он орал что уничтожит Америку....
Но кушать очень хочется....
Для Ынахромосомных главное что бы мох был....
dickson_s 25 февраля 2018 | 20:40
Снова жрать нечего
dvch_nic 25 февраля 2018 | 19:49
daos15: США отчетливо заявили: прекратите создание атомного оружия и ракет и подыхайте от голода. Никому вы не нужны.
Но толстожопый Ын привык шантажировать Обаму голодной смертью своих подданных.
С Трампом это не проходит. Вот он и задергался. Взяли его за жопу толстую крепко. Не вывернется.
arkadia_1 25 февраля 2018 | 20:04
Ын съел на обед месячный запас продовольствия страны.
kaplan911 25 февраля 2018 | 20:12
arkadia_1:
Поставленные из России.....дружбаном.
Воронеж отдыхает.
shlevet 25 февраля 2018 | 20:24
daos15: Что самое примечательное, СК наголову обошла США, все бравые заявления США и поигрывания мускулами со всей своей НАТО ничего не дали.
Когда СК сама захотела вести переговоры, тогда и начала их
kaplan911 25 февраля 2018 | 19:51
Осиротеет наш президент без дружбана Ына.
Обскакал Ын его......на повороте.
Помните, как Россия списала Кубе 30 млрд. долларов, а та...... и ушла ?!
Ситуация повторяется.
ocmamok 25 февраля 2018 | 19:51
пока плешивый "хворал", пухлый Ын помягчел.
kriimsdyk 25 февраля 2018 | 20:15
Perestroyka.
gillan38 25 февраля 2018 | 20:15
Вот что крест санкционный делает. Перекрыли все что можно.