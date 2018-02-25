КНДР готова к переговорам с США, — об этом заявили в канцелярии президента Южной Кореи, — передает агентство Рейтер. Об этом президенту сообщили представители делегации Северной Кореи на встрече в Пхенчхане в день закрытия зимней Олимпиады. Темы, которые Северная Корея готова обсуждать с США, не уточняются, так что неясно, будут ли переговоры касаться ядерного разоружения.

Агентство АР отмечает, что на закрытии Игр глава делегации КНДР — бывший глава северокорейской разведки Ким Ен Чхоль находится в одной ложе с лидером Южной Кореи и дочерью президента США Дональда Трампа Иванкой. Однако не было заметно, чтобы Иванка и представитель КНДР общались.