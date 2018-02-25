Марш памяти Немцова прошел в Нижнем Новгороде, несмотря на то, что власти не согласовали его проведение

Участники шествия прошли по главной пешеходной улице города, а затем у стен Нижегородского кремля состоялся небольшой митинг. Полиция участникам акции не препятствовала, сообщает «Интерфакс».

Напомню, Борис Немцов с 1991 по 1997 год был губернатором Нижегородской области.

В Москве марш памяти политика Бориса Немцова собрал более 7 тысяч человек, по оценкам активистов из группы «Белый счетчик» и около 4,5 тысяч по данным полиции. По оценкам из организаторов, Ильи Яшина, в марше участвовало около 30 тысяч человек. После акции многие отправились на Большой Москворецкий мост, где был убит Борис Немцов и все эти годы находится мемориал, созданный активистами.