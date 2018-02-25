Марш памяти Немцова прошел в Нижнем Новгороде, несмотря на то, что власти не согласовали его проведение
Участники шествия прошли по главной пешеходной улице города, а затем у стен Нижегородского кремля состоялся небольшой митинг. Полиция участникам акции не препятствовала, сообщает «Интерфакс».
Напомню, Борис Немцов с 1991 по 1997 год был губернатором Нижегородской области.
В Москве марш памяти политика Бориса Немцова собрал более 7 тысяч человек, по оценкам активистов из группы «Белый счетчик» и около 4,5 тысяч по данным полиции. По оценкам из организаторов, Ильи Яшина, в марше участвовало около 30 тысяч человек. После акции многие отправились на Большой Москворецкий мост, где был убит Борис Немцов и все эти годы находится мемориал, созданный активистами.
Комментарии5
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kit07_12 25 февраля 2018 | 19:36
//В Москве марш памяти политика Бориса Немцова собрал более 7 тысяч человек, по оценкам активистов из группы «Белый счетчик» и около 4,5 тысяч по данным полиции. По оценкам из организаторов, Ильи Яшина, в марше участвовало около 30 тысяч человек. //
В башке у яшкинда свой счетчик. Яшкинду верим!
master_analitik 25 февраля 2018 | 19:36
Борис Немцов был настоящим правозащитником, но ему далеко до правозащитников из "Pussy Riot", которые совали себе куриц в интимные места. Борису Немцову далеко до правозащитника Петра Певлеского, который прибил свои причиндалы к брусчатке на Красной площади. Борису Немцову также далеко до правозащитницы Юлии Латыниной, которая облила себя фекалиями. Нижний Новгород, давший России Минина и Пожарского помельчал.
latinin 25 февраля 2018 | 19:54
master_analitik: хочешь быть курицей?
вам сударь к доктору надобно, что то вы зациклились не теме куриц.
poluputing 25 февраля 2018 | 20:01
latinin: дык причандалы у чудака атрофировались, явно всех возненавидел, бедняга. Остаётся только анализы анализировать
poluputing 25 февраля 2018 | 19:59
master_analitik: хоть бы одна курица по собственному желанию окопалась у вас во рту. Там явно уютно и духовито