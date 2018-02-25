Рамзан Кадыров и Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещено посещать Латвию
Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещено посещать Латвию, сообщает Delfi.
Всего в перечне содержится 49 имен из «списка Магнитского». В него попали начальник правового управления Генпрокуратуры России Олег Логунов и депутат Госдумы Андрей Луговой.
Ранее сообщалось, что власти Латвии составили список из 49 человек, которым запретят въезд в страну.
Запрет на въезд в Латвию не имеет никакого значения для главы Чечни и для всей республики, — об этом ТАСС заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Решение латвийских властей он назвал «очередным всплеском в угоду коллегам из НАТО». Умаров добавил, что Рамзан Кадыров предпочитает находиться со своим народом у себя в регионе и заниматься его проблемами.
Комментарии38
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sisyanfashist 25 февраля 2018 | 19:33
Че ее посещать ? Уничтожить проще!
master_analitik 25 февраля 2018 | 19:40
sisyanfashist:
Латвия - это чисто Русская Земля, которую купили у шведов, а потому пока латыши деньги за куплю-продажу не вернут с процентами, можно спокойно ехать, хоть на танке. Когда Латвия станет Российской, то губернатором Латвии должен быть Кадыров.
ocmamok 25 февраля 2018 | 19:57
master_analitik: не пройдёт там танк, бездорожье. И взад двухсотым можешь не оказаться. А вот в тамошний чернозём - почти верняк.
gordy 25 февраля 2018 | 19:58
А они что, вдвоём ездят?
evgolius7 25 февраля 2018 | 20:04
Рамзан Кадыров предпочитает находиться со своим народом у себя в регионе и заниматься его проблемами.
Забавно...
А какие проблемы в Чечне?
Путин платить баблы...
Он за баблы , Путина в любые места расцелует...
Перестанет платить....вот тогда он и покажет Путину кто в доме хозяин..
А Путин ведь только на Запад гавкать спец....
Они не страшны ему.
Понимает Запад нападать не станет...а вот кадырова он боится...и страшно боится....
Столько баблосов передал ему....
russkie_za_sverjenie 25 февраля 2018 | 19:41
sisyanfashist: Браво, Латвия))) Видели, русня, даже мелкая Латвия гнобит коррупционеров и убийц русских, а в ы терпите.
arkadia_1 25 февраля 2018 | 19:56
РамзанкаДыров убил первого руского в 14 лет. Имеет медальку от Володи П. Наш невыездной молодца.
etofeasko 25 февраля 2018 | 19:42
Такой удар они не переживут! Только не это!
abuvgrobu 25 февраля 2018 | 19:33
Они так хотели в Латвию, так хотели, "что аж кушать не могли...".)))
cattt 25 февраля 2018 | 19:39
abuvgrobu: Сначала в Латвию, а потом в ПиндосиюОт вас уже по всему миру шарахаются.
stepanovserioga 25 февраля 2018 | 19:45
abuvgrobu: Кушать - не кушать, а я куда хочу, туда поеду и погулять в Риге по старому городу - это с удовольствием. А вот оказаться в шкуре не въездного....., это, как-бы сказать мягко......, ну это сравнимо с полной жопой в современном мире. И кто говорит, что им пох., тот лжёт.
perrrkele_sattan 25 февраля 2018 | 19:51
abuvgrobu: помниш, как пенисоголовый Лужков "запрещал латвийское"?
А где у него бабло вложено, под ВНЖ??
Можешь охренеть: самый мер-ворюга-дегенерат "любимый масквачами" впердолил лям Eur именно в Латвию (даже не в Грудинина)
ura_123 25 февраля 2018 | 19:37
Ясен перец что сидит безвылазно в своём чуркестане. Невыездной от и в Африке невыездной)))
soviet_spy 25 февраля 2018 | 19:47
ura_123: А ты с Житомира часто выезжаешь? Безвиз пригодился?
ura_123 25 февраля 2018 | 20:18
soviet_spy: Открою тебе страшную тайну,только ты никому не говори... Я у тебя в Житомира и (или) в Жмеринке не был и быть не собираюсь)))
nanarythree 25 февраля 2018 | 19:37
Надо ещё Латвии попытаться изолировать Россию санкциями, запретить пролетать над её территорией и проезжать.
nitsahon 25 февраля 2018 | 19:43
nanarythree: они в некоторой степени все-таки от России зависимы... и на такие эксперименты точно не пойдут...
точечные санкции -это одно... а то,что вы предлагаете - совсем другое..
perrrkele_sattan 25 февраля 2018 | 20:05
nitsahon: я Вас расстрою: зависимости нет, совсем. Даже наоборот - шарахаются от любого, чего-удобно, связанного с рашкой-парашкой (с).
Ну, разве-что я там периодически "гастарбарствую" (читаю лекции для аспирантов, химия).
Навоевался я еще в ДРА но, если-что, пойду в айсарги, даже рядовым
shlevet 25 февраля 2018 | 19:40
А им ведь ОЧЕНЬ этого хотелось.
Вот прям спали и видели
stepanovserioga 25 февраля 2018 | 19:47
shlevet: А шваЛеты пусть навоз гребут и не зюзюкают, нищеброды.
shlevet 25 февраля 2018 | 19:46
Им на запрещать впору, а приманивать людей нужно.
Население Латвии неуклонно сокращается (вымирает) и стареет.
С 1990 потеряли более 700000.
Численности населения Латвия вернулась на уровень 1959 года.
По другим оценкам реальное население страны составляет около 1,8 млн человек, то есть на уровне не 1959, а 1920г.
ura_123 25 февраля 2018 | 19:49
shlevet: Ну расскажи про демографический взрыв в рассеюшке!
Эх,как прав Серебряков...
shlevet 25 февраля 2018 | 20:01
ura_123: За 2017 год население России увеличилось приблизительно на 60 020 человек.
Годовой прирост составил 0.04 %.
А участь Серебрякова будет такой же как и у Крамарова.
Посмотрим в скольких фильмах он теперь снимется и какие будут роли
ura_123 25 февраля 2018 | 20:03
shlevet: Прирост поголовья КРС...
poluputing 25 февраля 2018 | 19:55
shlevet: чё там у вас с переписью населения, когда последний раз была? Каков нацсостав в %? Взгруснёте, однако и перестанете заботится о латвийцах, украинцах и прочих цивилизованных людях
sim 25 февраля 2018 | 20:00
shlevet: Россия - мировой лидер по убыли населения в абсолютных цифрах.
Так что, про демографические проблемы Латвии перетрем?
perrrkele_sattan 25 февраля 2018 | 19:47
*****Рамзан Кадыров и Александр Бастрыкин включены в список людей*****
Вот как путинские ничтожества круты и сильны в Латвии:
Бред какой-то!!!
Эти ничтожества даже не насекомые, но их "включили в список людей"...
Августа Воса и дребезжащую тварь Пуго тоже, считать не гнидами?
kaplan911 25 февраля 2018 | 19:54
Интересно, а Кадыров и Бастрыкин знают в какой стороне расположена Латвия ?!
sim 25 февраля 2018 | 20:03
kaplan911: Гаржусь величием Рамзанки. И Бастрыкина. Вместе с вами и гаржусь!!
zurrog_ 25 февраля 2018 | 20:00
Чёт давно не бухтел ни кто, типа: "Больше! Больше санкций! Включите и меня в списки! Санкции - награда для патриота!..." и т.д
eduard53 25 февраля 2018 | 20:01
ИМХО, зряшная мера: рамзан-бастрыкины туда не ездят и не планируют ...
ura_123 25 февраля 2018 | 20:05
eduard53: Так им туда ездить и не надо... А вот как соберутьс(может быть) куда нибудь в Евросоюз,а им там "Вы тут персоны как бы нежелательные".
ushkujnik 25 февраля 2018 | 20:03
Да латыши должны в ногах лежать у русских, что мы всё ещё, по привычке, ездим в Ригу и скупаемся в Юрмале...
Да без русских Латвия давно б загнулась!..
Вот, на днях, разрешили ваши шпроты рижские...
А вы, селёдки балтийские, што творите?..
Язык наш, русский, запрещаете. Санкции вводите...
Где логика, dārgie latvieši?!.
Или вы токо парадигму 1940 года понимать могете?..
poluputing 25 февраля 2018 | 20:20
ushkujnik: а чё с казахами то делать, ведь перешли гады на латиницу? Дык не скупаться в Юрмале надо, а танки вводить, вам не в первой. После этого и покупать будет нечего как и везде, где ступил ваш кирзач
ushkujnik 25 февраля 2018 | 20:30
poluputing: Да не боись, бандера!
Вот возьмём власть. Ликвидируем олигархов.
Признаем Донбасс. Освободим Харьков и Одессу...
А потом и будем разбираться с латинянами...
Так что, молись!.. Пока в Кремле В.В.Путин - вы можете выёживаться... И выпендриваться... И хамить...
Но... "Ничто, мой друг, не вечно под луною..." (с)
И вот тогда - посмотрим.
jeremey 25 февраля 2018 | 20:07
Латвия ведь находится в Евросоюзе, Шенгенской зоне, то есть по сути запрет действует (или должен действовать) на всю Шенгенскую зону, иначе он может пробраться туда через другую Шенгенскую страну.
neyexo 25 февраля 2018 | 20:27
Ничего, главное чтоб Бастыркину в Чехию въезд не закрыли, недвижимость пропадет
denisevropeets 25 февраля 2018 | 20:27
Латвия всё правильно делает.