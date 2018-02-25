Рамзан Кадыров и Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещено посещать Латвию

Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещено посещать Латвию, сообщает Delfi.

Всего в перечне содержится 49 имен из «списка Магнитского». В него попали начальник правового управления Генпрокуратуры России Олег Логунов и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Ранее сообщалось, что власти Латвии составили список из 49 человек, которым запретят въезд в страну.



Запрет на въезд в Латвию не имеет никакого значения для главы Чечни и для всей республики, — об этом ТАСС заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.



Решение латвийских властей он назвал «очередным всплеском в угоду коллегам из НАТО». Умаров добавил, что Рамзан Кадыров предпочитает находиться со своим народом у себя в регионе и заниматься его проблемами.