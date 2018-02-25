Олимпийские игры в Пхенчхане официально закрыты
Президент МОК Томас Бах поблагодарил зрителей, организаторов и спортсменов. Наши спортсмены на церемонии закрытия прошли под олимпийским флагом, который нес волонтер. В общем медальном зачете наша команда заняла 13-е место. Это самый низкий результат российской сборной за все время участия в олимпиадах. В неофициальном медальном зачете победила сборная Норвегии, завоевавшая 39 наград, из них 14 золотых.
Отстранение Олимпийского Комитета России могут отменить, если перепроверка взятых во время Игр допинг-проб россиян пройдет без скандалов. Об этом сказал глава МОК Томас Бах:
«Дисквалификацию снимут, если российские спортсмены и дальше будут соблюдать требования МОК от пятого декабря и если не станет известно о новых случаях применения допинга. Тогда санкции отменят автоматически без дальнейших обсуждений».
Также Томас Бах подчеркнул, что допинговые скандалы вокруг керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой стали важным доводом в пользу продления отстранения ОКР.
Комментарии4
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russkie_za_sverjenie 25 февраля 2018 | 19:10
Теперь ожидаем попавшихся на допинге хоккеистов.
dolgon 25 февраля 2018 | 20:04
ОАР по итогам Олимпиады-2018 все таки умудрилась получить мельдонивый зачет!!!!!!
max3446 25 февраля 2018 | 20:26
Cборная Украины вообще не участвовала в олимпийском хоккейном турнире. Она еще десять лет назад вылетела из высшего дивизиона чемпионата мира по хоккею, и с тех пор зависла между малопрестижными дивизионами D1A и D1В. Причем минувшим летом украинские хоккеисты Эдуард Захарченко и Владимир Варивода были уличены в получении взятки за проигрыш матча в дивизионе D1А — именно против сборной Южной Кореи.
В таком же упадке находится и весь остальной украинский спорт — так, с начала 90-х годов украинцы завоевали в целом всего восемь медалей. «Новая инфраструктура для зимних видов спорта не строилась десятилетиями независимости», — откровенно признался на днях министр молодежи и спорта Игорь Жданов, по словам которого Украина не является «зимней страной». Хотя над этим посмеялись бы многочисленные украинские представители успешной советской сборной.
«Благодаря уникальному потенциалу и высочайшему уровню советского спорта сила инерции какое-то время позволяла нам всем радоваться олимпийским достижениям, а чиновникам — рапортовать об успехах украинского спорта. Но это были лишь последние отголоски, последняя волна уходящей системы.
Теперь, как и во многих других сферах жизни, советский запас прочности иссяк, спортсмены-ветераны закончили карьеру, а за ними оказалась пустота. Да и с таким, реформаторским отношением к спорту, которое демонстрировало государство все годы после перехода Украины на рыночные рельсы, этого провала не могло не быть. Детско-юношеский спорт из массового, бесплатного и доступного для всех желающих, превратился в закрытый для большинства детей из небогатых семей.
Немногие оставшиеся верными своей профессии тренеры получают нищенские зарплаты. Спортинвентарь и спортивные базы не обновляется десятилетиями. А дворцы спорта, построенные проклятым тоталитарным режимом, ветшают и превращаются в постоянно действующие барахолки», — объясняет причины этого системного кризиса бывший депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш.
dolgon 25 февраля 2018 | 20:34
Итоги Олимпиады:
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