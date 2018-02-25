Олимпийские игры в Пхенчхане официально закрыты

Президент МОК Томас Бах поблагодарил зрителей, организаторов и спортсменов. Наши спортсмены на церемонии закрытия прошли под олимпийским флагом, который нес волонтер. В общем медальном зачете наша команда заняла 13-е место. Это самый низкий результат российской сборной за все время участия в олимпиадах. В неофициальном медальном зачете победила сборная Норвегии, завоевавшая 39 наград, из них 14 золотых.

Отстранение Олимпийского Комитета России могут отменить, если перепроверка взятых во время Игр допинг-проб россиян пройдет без скандалов. Об этом сказал глава МОК Томас Бах:

«Дисквалификацию снимут, если российские спортсмены и дальше будут соблюдать требования МОК от пятого декабря и если не станет известно о новых случаях применения допинга. Тогда санкции отменят автоматически без дальнейших обсуждений».

Также Томас Бах подчеркнул, что допинговые скандалы вокруг керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой стали важным доводом в пользу продления отстранения ОКР.