ЦК компартии Китая предложил вычеркнуть из Конституции слова об ограничении в два срока для лидера страны

Об этом сообщает агентство «Блумберг». Как пояснили в комитете, эти изменения отражают взгляды лидера партии Си Цзиньпина на новую эпоху социализма с китайской спецификой. Срок полномочий Си Цзиньпина на посту председателя КНР истекает в 2023 году. Осенью прошлого года съезд компартии, по традиции, должен был назвать преемника нынешнего лидера на высшем государственном посту, но не сделал этого.