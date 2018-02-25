ЦК компартии Китая предложил вычеркнуть из Конституции слова об ограничении в два срока для лидера страны
Об этом сообщает агентство «Блумберг». Как пояснили в комитете, эти изменения отражают взгляды лидера партии Си Цзиньпина на новую эпоху социализма с китайской спецификой. Срок полномочий Си Цзиньпина на посту председателя КНР истекает в 2023 году. Осенью прошлого года съезд компартии, по традиции, должен был назвать преемника нынешнего лидера на высшем государственном посту, но не сделал этого.
Комментарии20
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nikitin43 25 февраля 2018 | 19:11
походу китаю тоже нужен свой крым ,теперь за скрепы возьмутся.
nikitin43 25 февраля 2018 | 19:13
nikitin43: путен регулярно сдаёт китайцам в аренду на 49 лет огромные участки земли в россии , там работают бесправные китайские граждане , не пора ли их защитить вкс китая .
punyoshohlai 25 февраля 2018 | 19:42
nikitin43: походу китаю тоже нужен свой крым
Пересмотр Айгунского и Пекинского договоров? Рано или поздно КПК вспомнит
nikitin43 25 февраля 2018 | 19:59
punyoshohlai: есть другой путь решить эту проблему , китай поднимается во всех отношениях , формальное объединение никому будет не нужно , границы там фактически нет , впрочем как и с ЕАО .
snips 25 февраля 2018 | 20:24
nikitin43: китай ритейлер такие не поднимаются они надуваются по мере развития производителя . Производитель устал к приеру , ритейлер сдулся в ноль как правило - nasdaq шатнулся на 4 процента китай шлепнулся на18% сразу же ( смотрим события месячной давности)
samkos 25 февраля 2018 | 19:16
Очень заманчивый пример увидели китайские старцы в российской конституции...
lenin3 25 февраля 2018 | 19:18
Ага, теперь у путриотов есть отмазка:а вот на Запад(тьфу!)Востоке два года подряд отменили:сколько хочешь, столько и правь, чо России на Поганый Запад равняться...
moncegorskyi 25 февраля 2018 | 19:19
Си Дзиньпиню ВоФФкино вечное правление покоя не дает. Тоже хочет рулить поднебесной до выноса его вперед ногами.
golodomor__ce__hohlokost 25 февраля 2018 | 19:21
Завтра китайские улицы заполнятся одиночными пикетами местных активистов(мудаков)?
ivanbel 25 февраля 2018 | 19:23
Референдум по этому поводу проводится не будет. ЦК предложил съезд проголосовал.
ivanov356 25 февраля 2018 | 19:24
Сначало пусть понаделают побольше двойников, бурят неплохо получается, но слишком улыбчивый и слезливый
vladisem 25 февраля 2018 | 19:26
жив курилка, жив, а вы кричите последний срок, вот вам и придумывать не надо, живой пример КИКАЁЗЫ. Вечен, как время!
ha12raz 25 февраля 2018 | 19:31
Всё могут холопе.....и экономику поднять и мир завоевать.
Только холопскую свою натуру изменить не могут......так и будут завоеватели мира жопу лизать своим господам начальникам да подыхать довольными , имея миску риса-репы.
equus 25 февраля 2018 | 19:34
Это они зря!..
Так новая эпоха может легко смениться старой...
samkos 25 февраля 2018 | 19:34
Вот вам совет: добавьте слово "подряд", и правь сколько хошь.
segserg 25 февраля 2018 | 19:45
Прям как дети..
Посадил друга порулить на очередной срок - и опять в президенты. Делов-то..
vserg 25 февраля 2018 | 19:49
Ну, начинается...
Неужели человечество обречено ходить по кругу, на котором разбросаны ржавые грабли?
master_analitik 25 февраля 2018 | 19:50
ЦК компартии Китая предложил вычеркнуть из Конституции слова об ограничении в два срока для лидера страны
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Это правильное решение, так как коммунистический Китай идет впереди планеты всей в своем развитии. А потому все декоммунизаторы, особенно цэевропейцы, должны срочно записаться в цэазиаты.
pnh__ptn 25 февраля 2018 | 19:50
Предложившего- четвертовать.
zurrog_ 25 февраля 2018 | 20:06
"На то и конституция, чтобы вычёркивать, подправлять, зачёркивать и подтирать." Ещё страницами вырывать начните. Вот и у нас - не свод законов, а дневник двоечника. Видно, им и не привыкать, как обращаться с "главным документом".