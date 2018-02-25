Представители движения «Волонтёры победы» отрицают, что организация участвовала в сборе подписей за выдвижение Путина

Представители движения «Волонтёры победы» отрицают, что организация участвовала в сборе подписей за выдвижение президента Владимира Путина на выборы. Это произошло после публикации расследования движения наблюдателей «Голос». Эксперты утверждают, что участие молодёжного движения незаконно, — сказал «Эху Москвы» член совета «Голоса» Станислав Андрейчук.

Станислав Андрейчук добавил, что сейчас работает государственная идеологическая машина, направленная на молодёжь. По словам эксперта, «Волонтёры победы», Российский союз молодёжи, российские студенческие отряды, корпус за чистые выборы и другие подобные организации вместе представляют собой реинкарнацию Комсомола.