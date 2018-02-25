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Эксклюзив Эха 19:02, 25 февраля 2018

Представители движения «Волонтёры победы» отрицают, что организация участвовала в сборе подписей за выдвижение Путина

Представители движения «Волонтёры победы» отрицают, что организация участвовала в сборе подписей за выдвижение президента Владимира Путина на выборы. Это произошло после публикации расследования движения наблюдателей «Голос». Эксперты утверждают, что участие молодёжного движения незаконно, — сказал «Эху Москвы» член совета «Голоса» Станислав Андрейчук.
Станислав Андрейчук добавил, что сейчас работает государственная идеологическая машина, направленная на молодёжь. По словам эксперта, «Волонтёры победы», Российский союз молодёжи, российские студенческие отряды, корпус за чистые выборы и другие подобные организации вместе представляют собой реинкарнацию Комсомола.

Комментарии

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jetsam 25 февраля 2018 | 19:08

типичные ихтамнеты.
как только схватили за жопу - ихтемнет, вывсевреие другимможноананнельзя...

midnightblues 25 февраля 2018 | 19:10

jetsam: это же отбросы

nikitin43 25 февраля 2018 | 19:15

midnightblues: детей развращают как говорит панфилова .

her 25 февраля 2018 | 19:24

jetsam: типичные ихтамнеты.
как только схватили за жопу - ихтемнет, вывсевреие другимможноананнельзя...
---------------
Эти трусливые тряпки - «Волонтеры Победы» даже боятся признать, что они поддерживают своего хозяина Путина. На хер такие "патриотические" уроды нужны, они - предатели. :-)

master_analitik 25 февраля 2018 | 19:33

Представители движения «Волонтёры победы» отрицают, что организация участвовала в сборе подписей за выдвижение Путина
===================
Нынешние либералы за деньги мать родную продадут. А потому не следует осуждать молодежь, которая просто хотела заработать денег.

midnightblues 25 февраля 2018 | 20:01

master_analitik: Те это про ДАМа ты так ?/
Вроде-в церквах рассейских за здравие правительства вешают,а ты тут контрпропаганду разводишь?/

kandidat2012 25 февраля 2018 | 19:08

конечно, настамнебыло.

ura_123 25 февраля 2018 | 19:11

Ну какая уж там реинкарнация комсомола? Молодая поросль жуликов и воров.

jetsam 25 февраля 2018 | 19:15

ura_123: если вы застали комсомол - начиная с горкома - была такая игра "ромашка" на съездах, конфах и прочих слетах актива :)
рыбка отдыхает... :)
так чт о- да реинкарнация комсомола в его худшей форме....

ura_123 25 февраля 2018 | 19:18

jetsam: Застал,как же не застать...

isnowanaarene 25 февраля 2018 | 19:37

jetsam: Интересно, что они сейчас внукам о своей комсомольской зрелости рассказывают.

ura_123 25 февраля 2018 | 19:55

isnowanaarene: Как они строили коммунизм,в красках)))

rihard 25 февраля 2018 | 19:16

В Подмосковье «ВОЛОНТЕРЫ Победы» начали сбор подписей в поддержку Владимира Путина.

. В Подмосковье к сбору подписей преступило Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ Победы».

«В 2015 году именно Владимир Путин увидел в нас нечто большее, чем просто актив добровольцев и помог сформироваться нам, как мощному патриотическому движению, которое сейчас активно развивается по всей России. В сложившейся ситуации считаем, что сейчас тот момент, когда поддержку оказать должны мы», - рассказал руководитель регионального Штаба ВОД «ВОЛОНТЕРЫ Победы» в Московской области Александр Печенегин.http://mosobl.er.ru/news/2018/1/5/v-podmoskove-volontery-pobedy-nachali-sbor-podpisej-v-podderzhku-vladimira-putin/
Амнезия однако.

chnch 25 февраля 2018 | 19:39

rihard: А вы докажите! Какие то картинки в интерьнете! Не было никаких подписей!

ivanbel 25 февраля 2018 | 19:20

Единственный способ чего то добиться в нашей стране - это влиться в монолитную колонну жуликов и воров.

ura_123 25 февраля 2018 | 19:22

ivanbel: И это будет верный путь добить эту страну...

sbk 25 февраля 2018 | 19:26

Когда больше лгали - во время "сбора" или сейчас?

kaplan911 25 февраля 2018 | 19:35

Давеча представители этих волонтёров победы хвалились, что помогли собрать 1,5 миллиона подписей
за Путина в столь короткий срок.
Видать, отчитывались за финансирование.

tks 25 февраля 2018 | 19:36

Странно: им вообще-то гордиться надо, а они "ихтамнетят" почему-то...

piter_ug 25 февраля 2018 | 19:46

А что за хмырята пытались собирать подписи в торговых центрах???
А люди шли мимо, не обращая на них никакого внимания. Несмотря на то, что они приставали к людям, клянча подписи.

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