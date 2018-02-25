В Москве прошел марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит 3 года назад
В шествии приняли участие более 7 тысяч человек, по оценкам активистов из группы «Белый счетчик» и около 4,5 тысяч по данным полиции. По оценкам из организаторов, Ильи Яшина, в марше участвовало около 30 тысяч человек. После акции многие отправились на Большой Москворецкий мост, где был убит Борис Немцов и все эти годы находится мемориал, созданный активистами.
До сих пор не расследовано убийство Бориса Немцова, несмотря на неоднократные обещания властей. Об этом «Эху Москвы» рассказал участник Марша памяти Бориса Немцова, председатель московского отделения партии Яблока Сергей Митрохин.
Митрохин добавил, что в стране необходима смена власти.
Комментарии11
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daos15 25 февраля 2018 | 19:06
Людей уж нет, одни людишки, х... уж нет , одни х...ки (цитата Барков. Лука мудищев) )))
shmonin 25 февраля 2018 | 19:18
daos15: Один Мудищев был Порфирий
При Иоанне службу нёс
И,поднимая членом гири,
Смешил царя,людей до слёз!
strelets19 25 февраля 2018 | 19:39
shmonin: - Благодаря своей махине
- При матушке Екатерине
- Он убивал с размаху двух
- Ввину попавших царских слуг
master_analitik 25 февраля 2018 | 19:23
Борис Немцов был настоящим правозащитником, но ему далеко до правозащитников из "Pussy Riot", которые совали себе куриц в интимные места. Борису Немцову далеко до правозащитника Петра Певлеского, который прибил свои причиндалы к брусчатке на Красной площади. Борису Немцову также далеко до правозащитницы Юлии Латыниной, которая облила себя фекалиями.
chubazzl 25 февраля 2018 | 19:18
марш состоял из жён и детей великого комбинатора, которые катили тачки с его активами
samkos 25 февраля 2018 | 19:20
Недавно Лимонов, злобный и желчный старикашка, юродствовал на годовщине гибели Немцова. Какой ещё политик в России смог бы удостоится такого народного признания и чести после своей смерти ? Лимонов уж точно нет - вот и весь ответ на потоки яда в адрес убиенного Немцова.
m_doc 25 февраля 2018 | 19:26
samkos: Какое народное призание, вы шутите? Марш это пресловутый - не более чем пляска на костях в полит. целях, дуля Путину и сплошное лицемерие. Пройдёт лет пять, и все забудут. Политковскую давно никто не вспоминает, всем плевать.
m_doc 25 февраля 2018 | 19:21
Про 30 тысяч заявляют два клоуна - Касьянов и Яшин = Тарапунька и Штепсель.
Кто бы объяснил, зачем так бездарно и бестолково врать...
shmonin 25 февраля 2018 | 19:24
Губернатор Б.Немцов обрюхатил столько девиц,что никак не удаётся посчитать
наследников покойного.Но ему далеко до губернатора города Глупова,который,
по свидетельству М.Е.Салтыкова-Щедрина,"увеличил население города вдвое".
abuvgrobu 25 февраля 2018 | 19:30
Мне вот интересно,а спроси у этих "протестувальников",откуда у Немцова взялся миллиард,за который сейчас драчка идёт между его всевозможными жёнами и прочими женщинами с пониженной социальной ответственностью,что они мычать будут ?
strelets19 25 февраля 2018 | 19:32
Ну что они все ходят и ходят, нормальные люди в свой заслуженный выходной из-за них доехать никуда не могут. Им все «святые 90-е», а людям до дома не добраться.