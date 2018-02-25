В Москве прошел марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит 3 года назад

В шествии приняли участие более 7 тысяч человек, по оценкам активистов из группы «Белый счетчик» и около 4,5 тысяч по данным полиции. По оценкам из организаторов, Ильи Яшина, в марше участвовало около 30 тысяч человек. После акции многие отправились на Большой Москворецкий мост, где был убит Борис Немцов и все эти годы находится мемориал, созданный активистами.

До сих пор не расследовано убийство Бориса Немцова, несмотря на неоднократные обещания властей. Об этом «Эху Москвы» рассказал участник Марша памяти Бориса Немцова, председатель московского отделения партии Яблока Сергей Митрохин.

Митрохин добавил, что в стране необходима смена власти.