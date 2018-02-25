Около 4 тысяч человек было эвакуировано из ТЦ «Охотный ряд» после анонимного сообщения об угрозе взрыва
Как передает ТАСС, взрывное устройство не нашли. Станцию метро «Охотный ряд» тоже проверяли кинологи. Сейчас она работает в нормальном режиме, но на станции много полиции, — сообщает корреспондент «Эха Москвы».
Комментарии6
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andre_klimov 25 февраля 2018 | 19:03
Телефонный терроризм продолжается, как ни в чём не бывало?
nikitin43 25 февраля 2018 | 19:08
andre_klimov: мусоров в расеи на душу больше всех в мире , яровая с железняком доносы строчат .... потеют как шлюхи на причастии , воруют оборотни в погонах , мурло нажрали на шее народной козлы .
gordy 25 февраля 2018 | 19:11
"Около 4 тысяч человек было эвакуировано из ТЦ «Охотный ряд» после анонимного сообщения об угрозе взрыва"
Вона сколько бомжей зашло туда погреться?
intelsmart 25 февраля 2018 | 20:37
andre_klimov: Это не терроризм, а издевательство власти над людьми.
Звонки - в основном из Львова.
sorcerer_alastor 25 февраля 2018 | 19:08
А "одержимый бесами" в психушке грозит наслать на Москву десять казней Египетских!!!!
Так позовем же скорее отца Германа из Сергиева Посада, дабы он изгнал беса!!!!!
Или вызовем наряд полиции с кинологами, чтобы они всю местность прочесали...
Результат будет одинаковым.
sorcerer_alastor 25 февраля 2018 | 19:12
Простите, но какое террорист станет заранее сообщать о готовящейся атаке или диверсии? Скажите мне, где хоть один раз совпала атака "телефонного" террориста с настоящим террористом?