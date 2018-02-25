Участников группы «Пусси райот», задержанных в Крыму, отпустили из местного управления ФСБ
Протокол при этом не составлялся. Ольгу Борисову и Александра Софеева встретила полиция при выходе из парома в Керчи. Затем их доставили в региональное управление ФСБ. Причину задержания не объяснили, сообщает «Медиазона».
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
soviet_spy 25 февраля 2018 | 18:35
Пусть эти вонючие "письки" пиз...ют в свою вонючую гейропу... Там высоко ценят их гадости.
poluputing 25 февраля 2018 | 18:40
soviet_spy: вы сексист? Чё, жёнка забижает болезного, али активный гей чего предлагал ? А родились то вы не из такой же промежности?.
russkie_za_sverjenie 25 февраля 2018 | 18:42
poluputing: Да не, это обычный пригожинский минетчик))) Он тут часто х..ню несет))))))))))
wrongway1 25 февраля 2018 | 18:54
poluputing: а этот "soviet_spy" из промежности пригожиа и не вылазит,дгугого мира он не видел
dach_nec 25 февраля 2018 | 18:48
soviet_spy: Небось диверсию против ЧФ готовили. Но пресекли добле5стные органы.
Просекли и пресекли.
Странно, что отпустили.
После провала переброски героина из Аргентины они должны оправдывать ожидания начальства. Оно сейчас злое зело.
terens 25 февраля 2018 | 19:14
soviet_spy: согласен. я не хочу чтобы мне идеологию еще и проститутки навязывали.
master_analitik 25 февраля 2018 | 19:28
soviet_spy:
Многие либералы мечтают о карьере настоящего правозащитника, но им далеко до правозащитников из "Pussy Riot", которые совали себе куриц в интимные места. Либеральным правозащитникам далеко до правозащитника Петра Певлеского, который прибил свои причиндалы к брусчатке на Красной площади. Нынешним либералам также далеко до правозащитницы Юлии Латыниной, которая облила себя фекалиями.
skulllll 25 февраля 2018 | 18:38
Правильно сделали. Пресекли попадание крымской курицы в тухлую вагину Пусси...
dach_nec 25 февраля 2018 | 18:50
skulllll: А ты предпочитаешь задницу бойфренда, а не вагину? Или начальник твою предпочитает и ты соперничества боишься, ревнуешь, да?
poluputing 25 февраля 2018 | 18:51
skulllll: подруга крымская хотела купить куриную грудку. Рассеянская кура почему-то оказалась оранжевой. На естественный вопрос ответили что из-за корма. Что за корма такие в Рассее? Куры - оранжеватые, народец -вяловатый, през - морлоковатый, куда ни глянь - всюду вата
skulllll 25 февраля 2018 | 19:04
poluputing: Навозных рогулей что Стец уже за еб.нутых Пусси заставляет впрягаться?)))
Да уж тяжело хохлу стало. Любую мразь приходится защищать за пакет гречи...
goodwin21 25 февраля 2018 | 18:53
Их пытали. Кто же поверит этому СМИ?
ushkujnik 25 февраля 2018 | 19:00
Не понял - в региональном управление их отпустили, или опустили?..
Хотя, кака на фиг разница...
Был в застенках - печать на всю жизнь!..
Оставшуюся... После отпущения...