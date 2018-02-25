Марш памяти Немцова прошел в Нижнем Новгороде, несмотря на то, что власти не согласовали его проведение
Участники шествия прошли по главной пешеходной улице города, а затем у стен Нижегородского кремля состоялся небольшой митинг. Полиция участникам акции не препятствовала, сообщает «Интерфакс».
Напомним, Борис Немцов с 1991 по 1997 год был губернатором Нижегородской области.
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова пришли более 7 тысяч человек, по оценкам активистов из группы «Белый счетчик» и около 4,5 тысяч по данным полиции. По оценкам из организаторов, Ильи Яшина, в марше участвовало около 30 тысяч человек. После акции многие отправились на Большой Москворецкий мост, где был убит Борис Немцов и все эти годы находится мемориал, созданный активистами.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
abuvgrobu 25 февраля 2018 | 18:41
Вышли и вышли. На такой город 4500 персонажей любящих «либералов» капля в море. Слава богу прививку страна в 90-е получила.
vinokur 25 февраля 2018 | 18:56
abuvgrobu: прививку страна в 90-е получила--------
А чего же тогда "привитый" Путин так б_дит? Некоторые имена назвать боится, Не доверяет прививке или просто суеверен? Пусть идет щук ловить.
abuvgrobu 25 февраля 2018 | 20:33
vinokur: А я что-то написал о Путине ? Любой представитель власти, в том числе и Путин, "страной" не является. Так понятно ?
marfa_1953 25 февраля 2018 | 19:07
abuvgrobu: Вышли и вышли.
___________
Ну да. Непонятно, чего "abuvgrobu"-то уже десятый камент пишет в этой связи?
abuvgrobu 25 февраля 2018 | 20:39
marfa_1953: Считаете, деточка ? Правильно, считайте внимательнее. Быть может ума немножко в головёнке появится. ))
marfa_1953 25 февраля 2018 | 20:41
abuvgrobu: Считаете, деточка ?
______________
Тамбовский волк "abuvgrobu" деточка. Уже пятнадцатый?. Ах, мои извинения пригожинскому.
mmakarov14 25 февраля 2018 | 18:48
Молодцы нижегородцы! Спасибо вам! Утерли нос путинолизам!
samkos 25 февраля 2018 | 19:24
Власти остались со своим согласованием в ж.... Улицы принадлежат народу, двух мнений быть не может !