В Перми митинг памяти Бориса Немцова прошел на кладбище в 30-градусный мороз

Именно там власти разрешили проводить акцию, сообщает «МБХ Медиа». Митинг проходил на Егошихинском кладбище у единственного в городе мемориала памяти жертв политических репрессий. На подъезде к кладбищу дежурили сотрудники ГИБДД, которые останавливали каждую машину и проверяли багажники. При этом они заявили, что к запрещенным вещам относятся в том числе агитационные материалы. На входе на площадку митинга у пришедших сканировали даже обувь. В акции приняли участие около 100 человек.