В Перми митинг памяти Бориса Немцова прошел на кладбище в 30-градусный мороз
Именно там власти разрешили проводить акцию, сообщает «МБХ Медиа». Митинг проходил на Егошихинском кладбище у единственного в городе мемориала памяти жертв политических репрессий. На подъезде к кладбищу дежурили сотрудники ГИБДД, которые останавливали каждую машину и проверяли багажники. При этом они заявили, что к запрещенным вещам относятся в том числе агитационные материалы. На входе на площадку митинга у пришедших сканировали даже обувь. В акции приняли участие около 100 человек.
Комментарии25
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soviet_spy 25 февраля 2018 | 18:38
Шо, замерзли? Надо было в ресторане проводить или стриптиз-клубе...
ocmamok 25 февраля 2018 | 18:40
Памяти путина россияне в -60 по тундре пойдут, потому что любят сильно.
soviet_spy 25 февраля 2018 | 18:43
ocmamok: Не дождетесь, бандеровские ocmamkи...
ocmamok 25 февраля 2018 | 18:58
soviet_spy: я тоже верю в бессмертие говна, но бывают же исключения.
m_doc 25 февраля 2018 | 19:16
ocmamok: Ты само и будешь исключением, не сумлевайся.
prostovanya 25 февраля 2018 | 19:23
ocmamok: И правда не дождемся - не пойдет ни кто. И ни где. И ни при какой погоде...
dunai10 25 февраля 2018 | 19:42
soviet_spy: Шо, замерзли?
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На счёт минус 30 градусов врут. С 14 до 16 часов было примерно минус 17 градусов. сайт rp5.ru
salut__521 25 февраля 2018 | 18:39
Ну спасибо властям хоть за кладбище. Видать, по воскресеньям все сортиры с дырками на обоср...х досках по заняты пермчанами...
shlevet 25 февраля 2018 | 18:45
salut__521: //Ну спасибо властям хоть за кладбище....//
Подождите, а причем здесь власти?
Кто мешал организаторам снять кафе или ресторан, тем более, что желающих не так много и не морозить их?
permskii 25 февраля 2018 | 19:06
salut__521: Это Бред! Памятник жертвам репрессий находится перед кладбищем в самом центре города...
klukvik 25 февраля 2018 | 18:40
Уточню. Митинг прошел у памятника жертвам политических репрессий.
Митинг проигнорировали навальнята, хотя обещали быть. Видимо из за мороза.
Ментов, по округе, было по одному на каждого митингующего. Тоже мерзли, цуки.)))
abuvgrobu 25 февраля 2018 | 18:45
Немцова американцы прихлопнули, конечно, хотели из него сделать жертвенного барана и попытаться на этом устроить цветную революцию в России.
fr312 25 февраля 2018 | 19:12
abuvgrobu: Где вас,таких сволочей,делают?
drgonish 25 февраля 2018 | 19:30
Это ты за американцев обиделся? Или в чем он не прав? А Немцова Вассермен еще в 2012 году предостерегал:
"- После президентских выборов 4 марта митинговая активность будет нарастать. Я не исключаю, что в это время может произойти громкое преступление - что-то похожее на убийство 7 октября 2006 года журналистки Анны Степановны Мазепы, более известной по фамилии мужа как Политковская. Ее лишили жизни в день рождения Путина, чтобы таким образом его «поздравить». Сегодня в оппозиционном движении много людей, чья смерть обеспечит антигосударственному движению мощную рекламу. Я бы на месте, к примеру, Бориса Немцова постарался за несколько дней до выборов либо уехать за пределы России, либо попросить укрытия в одной из отечественных тюрем. Лучше пару дней провести за решеткой, чем оказаться в могиле… Сегодня есть масса людей, которым тот же Немцов в мертвом виде гораздо полезнее, чем в живом… Но даже если громких преступлений не будет, думаю, организаторы митингов все равно постараются найти какие-то новые ходы для мобилизации масс, даже без рецептов Джина Шарпа. Креативных людей в оппозиции хватает."
budweiser23 25 февраля 2018 | 19:18
abuvgrobu: Немцова убили услужливые чехи, после того, как Дурицкая с помощью Немцова сделала аборт в Цюрихе....., отгадайте чей это был ребёнок, если дама работала на "чехов" и параллельно с Немцовым обслуживала "высоких" гостей из Грозного?
aleksei123m 25 февраля 2018 | 18:46
Почему наша всласть всегда вызывает омерзение?
Даже советская такого не вызывала, может она была умнее?
daos15 25 февраля 2018 | 18:51
aleksei123m: Это же Ваша хохлятская власть, а не наша )))
m_doc 25 февраля 2018 | 19:01
aleksei123m: А мож, вы в советское время были умнее или менее ленивым и занудным?
Чего в нашей стране не хватает, так это памятнику ноющему мужику - минимум по одному в каждом городе. Боюсь, по части нытиков мы точно впереди планеты всей.
drgonish 25 февраля 2018 | 20:18
aleksei123m:
[Почему наша всласть всегда вызывает омерзение? ]
Потому, что она обслуживает интересы олигархо-буржуазной элиты, а не ваши, пролетарские. Надеюсь, когда вы голосовали за Ельцина и 100 сортов колбасы, вы не ожидали чего-то иного, чем то, что имеете в результате.
rampa 25 февраля 2018 | 18:59
приятно, что есть настоящие люди
sbk 25 февраля 2018 | 19:00
Даже мертвый для них он страшен...
max3446 25 февраля 2018 | 19:05
вот это правильный подход. Памятная акция - на кладбище. Все логично.
permskii 25 февраля 2018 | 19:08
НЕ надо обманывать людей, не знающих Пермь! Памятник жертвам репрессий находится на площади перед старым кладбищем в самом ЦЕНТРЕ ПЕРМИ!
m_doc 25 февраля 2018 | 19:14
permskii: Вот ведь паршивцы эховские. Не врать уже не могут.
kaplan911 25 февраля 2018 | 19:40
Нужна ответка.
Пусть активисты сколотят ГРОБ и поставят его перед администрацией, которая выделила
место для акции.