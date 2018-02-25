В Москве эвакуировали станцию «Охотный ряд»

Около 4 тысяч человек было эвакуировано из ТЦ «Охотный ряд» после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Как передает ТАСС , взрывное устройство не нашли. Станцию метро «Охотный ряд» тоже проверяли кинологи. Сейчас она работает в нормальном режиме.

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В Москве эвакуируют станцию «Охотный ряд». Охрана просит посетителей покинуть станцию. Внутрь никого не пускают. Об этом сообщает корреспондент электронной «Газеты.ру». ТАСС передает, что полиция проверяет сообщение об угрозе взрыва на станции «Охотный ряд» и в «Центральном Манеже». Торговый центр также эвакуируют. На месте работают кинологи с собаками.