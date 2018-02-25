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18:31, 25 февраля 2018

В Москве эвакуировали станцию «Охотный ряд»

UPD. 19:00 Около 4 тысяч человек было эвакуировано из ТЦ «Охотный ряд» после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Как передает ТАСС, взрывное устройство не нашли. Станцию метро «Охотный ряд» тоже проверяли кинологи. Сейчас она работает в нормальном режиме.

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В Москве эвакуируют станцию «Охотный ряд». Охрана просит посетителей покинуть станцию. Внутрь никого не пускают. Об этом сообщает корреспондент электронной «Газеты.ру». ТАСС передает, что полиция проверяет сообщение об угрозе взрыва на станции «Охотный ряд» и в «Центральном Манеже». Торговый центр также эвакуируют. На месте работают кинологи с собаками.

Комментарии

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shlevet 25 февраля 2018 | 18:40

Надеюсь обойдется

aleksandr39 25 февраля 2018 | 19:03

shlevet: Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика )

evgolius7 25 февраля 2018 | 19:34

Путин - опытный хирург-правитель с 18-летним стажем.
Давайте вспомним блестящие операции при его правлении.
- Курск
- Норд-Ост
- Беслан
- Друзья-миллиардеры
- Нарушение Конституции
- Крым
- Донбасс
- Боинг
- Сирия
- Санкции
- Изоляция
- Нищие пенсионеры
- Нищие бюджетники
Вот она кака...многоходвка....

vasilevich58 25 февраля 2018 | 19:42

По-моему все эти эвакуации - чистый идиотизм: если сумели бы заложить бомбу. то взорвали бы. иначе зачем закладывать.

zlatoalex Алексей Златкин 25 февраля 2018 | 19:46

Пытки и сексуальное насилие оперов, фабрикация уголовных дел при потворстве судов.
https://www.youtube.com/watch?v=UR17uXePidc

alle_op 25 февраля 2018 | 20:35

vasilevich58: "По-моему все эти эвакуации - чистый идиотизм..."

А как еще бороться с терроризмом? Вот, методом предоставления людям массово всяческого вреда вплоть за арестов за лайки и фото.
Обыски всех и изъятие всего под дудку "расследование".
Так "заботу" и "работу" легче предъявлять.
Такую "работу" сразу видно.

pushok1971 25 февраля 2018 | 20:39

evgolius7: МногоХодовОчка самбиста!

ovrag 25 февраля 2018 | 18:41

Предвыборный спектакль продолжается.

liberal_rodinu_predal 25 февраля 2018 | 18:49

ovrag: а может Мальцев активизировался

arkadia_1 25 февраля 2018 | 19:43

А Мы знаем заказчика и исполнителя! Это пьяный бомж и мигрант без прописки. /// Здесь вам не в Сирии на американскую нефть нападать. Там сразу америкосы подсрачников надают.

evgolius7 25 февраля 2018 | 19:48

arkadia_1:
Перебрал боярышника ...бедолага....

vaka257 25 февраля 2018 | 18:45

ФСБ ,чтобы отвести от скандала с кокаином, может пойти на любую гадость...

litovec55 25 февраля 2018 | 18:59

vaka257: Душечка это ананим Навальный звонит, людям спокойно жить не дает!

archibald_dandy_esquire 25 февраля 2018 | 19:00

vaka257:
Леди,
это предвыборная кампания самоназначенца - далее последует - "кто, кроме него защитит Россию на дальних подступах?!". Возможна так же пара десятков организованных спецслужбами и "раскрытых" ими же "террористических актов" и "покушений" на гаранта прав его окружения.
в общем, как всегда.

isnowanaarene 25 февраля 2018 | 18:55

Вот скажи́те. Некто что-то заминировал с целью положить как можно больше народу. Зачем об этом сообщать заранее?

shlevet 25 февраля 2018 | 18:57

isnowanaarene: Сообщение могло быть и не от того, кто заминировал

isnowanaarene 25 февраля 2018 | 19:05

shlevet: Могло. Надеюсь узнаем имя героя.

anatolr 25 февраля 2018 | 20:55

isnowanaarene: //Надеюсь узнаем имя героя.//

А чего его узнавать - это и так ясно.
Правильный ответ ФСБ!

Аnatолий

ushkujnik 25 февраля 2018 | 18:55

Да бред!..
Какие на фиг террористы на Охотном ряду!..
Там же рамки и охрана с пищалками...
Ишо с медведевских времён...
Али забыли, как трындели по всем каналам...

Не, учения, зуб даю!
Выпавший...

sorcerer_alastor 25 февраля 2018 | 18:59

Вот волей-неволей вспоминается фильм об экзорцизме "Обряд": "Скажи, разве вор, грабя дом, включает свет? Нет. Он предпочитает, чтобы ты верил, что его там нет; как и Дьявол - он предпочитает, чтоб ты верил, что его не существует..."

desdicado 25 февраля 2018 | 19:02

герои гибнут на посту, а не с блядями на мосту

isnowanaarene 25 февраля 2018 | 19:15

desdicado: Это к чему, культурист? У тебя мозг погиб, а ты всё чужие "мысли" тискаешь.

anatolr 25 февраля 2018 | 20:59

desdicado: //герои гибнут на посту...//
Наши, порубили несколько сотен ихтамнетов на шашлык.
Вот настоящие херои, сдохли за землю шиитов, но не сдались!!!

Аnatолий

ankeron 25 февраля 2018 | 19:48

в Питере в день по одной-две станции в день закрывают, после того как какой-нить придурок свою сумку оставит

yasnovilyashi 25 февраля 2018 | 19:54


ovrag
25 февраля 2018 | 18:41

Предвыборный спектакль продолжается.
+++++++++++++++++++++++++++
А апофеоз спектакля будет на заминированных избирательных участках? :)

venmud 25 февраля 2018 | 19:54

"работают кинологи с собаками."
=============================
Как шутил вредный мудрый Рабинович, временно отдыхающий на исторической Родине:
- Не можешь работать головой, будешь бегать за кинологами

gelont 25 февраля 2018 | 20:15

А меня же, Зинаида Михайловна, заминировали. Собака с милицией обещала прийти. Конечно , надо было устроить бардак с мигрантами , потом в сирию влезть . Мы их на дальних подступах ... Вот и бегайте теперь .

alle_op 25 февраля 2018 | 20:41

gelont: Беда не в том что они бегают, беда в том что нас гоняют.

venmud 25 февраля 2018 | 20:26

"Где взять сим карту без паспорта и регистрации - не вопрос, поскольку такая продажа осуществляется не только в Москве, но и во всех остальных городах, а купить можно симкарту любого оператора - МТС, МегаФон, Билайн, или Теле2. Заказать, и купить сим карту без паспорта, можно также круглосуточно в интернете с доставкой."
=================================================================
Хотите расширить кругозор - сделайте запрос* "sim карта без документов". А надписи на тротуарах и столбах по всему Питеру : VIP отдых дорого" органам, призванным с этим бороться не известны? А кто не знает, как у мигрантов наркоту купить?
Россия выбирает!!! Да здравствует Организатор и Вдохновитель наших неисчислимых грандиозных побед! Ура!!! Фильм по 5 каналу "Каникулы строгого режима." подрывает единство Партии и народа. А ведь Игорь Григорьевич Зайцев — украинский актёр и кинорежиссёр. Куда К.Эрнст смотрит?

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