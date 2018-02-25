Немецкая актриса Франциска Петри на Берлинском международном кинофестивале выступила в поддержку Серебренникова
Немецкая актриса Франциска Петри на Берлинском международном кинофестивале выступила в поддержку Кирилла Серебренникова. Она прошла по красной ковровой дорожке в футболке с надписями на английском языке «Я вынужден остаться дома» и «Свободу Кириллу», при этом на голове актрисы был бумажный пакет с портретом российского режиссёра. Петри работала вместе с Серебренниковым в фильме «Измена», отмечает агентство Интерфакс.
Ранее на Берлинском фестивале в защиту Серебренникова выступил Алексей Герман-младший. Презентуя свой фильм «Довлатов», режиссёр сказал, что его беспокоит судьба коллеги. Герман-младший выразил уверенность, что Серебренников невиновен.
Напомню, Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении бюджетных денег.
Комментарии3
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prostovanya 25 февраля 2018 | 08:44
А нашему государству-правосудию что в лоб, что по лбу - всё пофигу. И на репутацию в мире дано плевать...
servelat 25 февраля 2018 | 08:46
ЛГБТ традиционно солидарны между собой.
viribus_unitis 25 февраля 2018 | 08:47
Александр Рар процитировал какого-то немецкого деятеля: "Запад воюет с Путиным, потому что Путин воюет с педерастами".