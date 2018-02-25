В Дагестане начались задержания силовиков

Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК. Согласно этим данным, служба собственной безопасности МВД по республике задержала высокопоставленного сотрудника уголовного розыска – полковника Хайбулу Ибнухаджарова. Его подозревают в подделке финансовой отчётности. Тем временем агентство ТАСС со ссылкой на МВД сообщило, что в махинациях с документами в Дагестане подозреваются двое полицейских. Имена не называются. Решается вопрос об их увольнении.

В начале февраля в Дагестане прошли масштабные проверки в госорганах. Под стражу по обвинению в хищении бюджетных денег взяли несколько высокопоставленных чиновников.