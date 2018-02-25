В Дагестане начались задержания силовиков
Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК. Согласно этим данным, служба собственной безопасности МВД по республике задержала высокопоставленного сотрудника уголовного розыска – полковника Хайбулу Ибнухаджарова. Его подозревают в подделке финансовой отчётности. Тем временем агентство ТАСС со ссылкой на МВД сообщило, что в махинациях с документами в Дагестане подозреваются двое полицейских. Имена не называются. Решается вопрос об их увольнении.
В начале февраля в Дагестане прошли масштабные проверки в госорганах. Под стражу по обвинению в хищении бюджетных денег взяли несколько высокопоставленных чиновников.
Комментарии5
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vasyakirin 25 февраля 2018 | 08:39
Чечня порабощает Кавказ?
sabotage_nik 25 февраля 2018 | 08:42
Кто ближе к бюджетной кормушке тот богаче .Это по всей путРФии такое, это не только в Дагестане !
tks 25 февраля 2018 | 08:44
От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Новый царский наместник видимо, не знает азов арифметики.
gavana 25 февраля 2018 | 08:46
Зачищают вакансии....
ostanovka 25 февраля 2018 | 08:50
Начались разборки между бандами "силовиков".
Это хорошо.
Пауки в русской банке жрут друг друга.