Президент Венесулы Николас Мадуро готовится подать документы на участие в новых выборах главы государства
Он намерен зарегистрироваться в качестве кандидата 27 февраля. Президентские выборы в Венесуэле пройдут в апреле.
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Он намерен зарегистрироваться в качестве кандидата 27 февраля. Президентские выборы в Венесуэле пройдут в апреле.
Операция по перехвату кокаина, найденного при посольстве в Аргентине, проходила при участии Николая Патрушева Следователи пришли к выводу, что чемоданы принадлежат бывшему сотруднику посольства Али Абьянову и что из-за его увольнения у наркоторговцев возникли проблемы с транспортировкой груза…
Комментарии3
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ura_123 25 февраля 2018 | 08:43
Два срока подряд,имеет право...
piter_ug 25 февраля 2018 | 08:45
А домишко рядом с януковичем заготовил?
Хотя, дело трудное - камышами не уйти, надо уметь отлично плавать.
ugiazov 25 февраля 2018 | 08:49
У путина проконсультировался?