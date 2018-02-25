Исполком МОК оставил в силе решение об отстранении Олимпийского комитета России
Наши спортсмены не смогут прийти на церемонию закрытия Игр с национальным флагом. Это подтвердили в ОКР. Там уточнили, что причиной такого решения МОК стали два нарушения антидопинговых правил, которые были допущены российскими спортсменами во время Игр в Пхёнчхане.
Комментарии5
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viribus_unitis 25 февраля 2018 | 08:40
1. Интересно, что скажет товарищ Александр Жуков?
2. ДИХСН
vasyakirin 25 февраля 2018 | 08:42
Зачем в РФ ОКР, если её нет в МОК?
Плохо представляю олимпиаду в отдельно взятой стране,,,
askol2016 25 февраля 2018 | 08:46
Путриотам облом...
specsalos 25 февраля 2018 | 08:48
Интересно, ну хоть кто-то из российских спортсменов пискнет о тех кто их опозорил господдержкой допинга, или так и будут трусливо проклинать МОК и ВАДА?
neyexo 25 февраля 2018 | 08:49
Зря значит извинялся товарищ начальник?