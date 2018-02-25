Исполком МОК оставил в силе решение об отстранении Олимпийского комитета России

Наши спортсмены не смогут прийти на церемонию закрытия Игр с национальным флагом. Это подтвердили в ОКР. Там уточнили, что причиной такого решения МОК стали два нарушения антидопинговых правил, которые были допущены российскими спортсменами во время Игр в Пхёнчхане.