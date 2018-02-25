Около 3,5 тысяч человек в мороз остались без отопления в Костроме
Коммунальная авария произошла этой ночью. Отключение коснулось нескольких социально значимых объектов. Восстановительные работы планируется завершить к часу дня, сообщает агентство «Интерфакс». Температура воздуха в Костроме сегодня опустилась до отметки минус 23 градуса.
Комментарии4
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lenin3 25 февраля 2018 | 08:11
Да и фиг с ним, с отоплением! Некогда мерзнуть,когда русские хоккеисты-богатыри бьются за всю страну с полной немчурой не на жизнь, а на смерть!! Скрепы,скрепы!! Хоккеисты, геть!!!
vasyakirin 25 февраля 2018 | 08:20
lenin3: Поддержим наших хоккеистов- превратим Кострому в лед!
wrongway1 25 февраля 2018 | 08:43
vasyakirin: !
Повторим "Ледовое побоище" 5 апреля 1242 г.
aleksandr39 25 февраля 2018 | 08:44
Ополченцы начали процесс образования КНР ( Костромская Народная Республика ) .