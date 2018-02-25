Около 3,5 тысяч человек в мороз остались без отопления в Костроме

Коммунальная авария произошла этой ночью. Отключение коснулось нескольких социально значимых объектов. Восстановительные работы планируется завершить к часу дня, сообщает агентство «Интерфакс». Температура воздуха в Костроме сегодня опустилась до отметки минус 23 градуса.