Президент Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о целях и задачах Российской академии наук. Помимо прочего, документ предлагает добавить к целям прогнозирование основных направлений научного и социально-экономического развития России.

Подобные законы должны приниматься самой Академией наук, а не сторонними лицами. Такое мнение в интервью «Эху» высказал член РАН, академик Алексей Арбатов. Он подчеркнул, что Госдума должна контролировать формулируемые Академией наук законопроекты, а не создавать их самостоятельно.