Путин внёс в Госдуму законопроект о целях и задачах Российской академии наук
Президент Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о целях и задачах Российской академии наук. Помимо прочего, документ предлагает добавить к целям прогнозирование основных направлений научного и социально-экономического развития России.
Подобные законы должны приниматься самой Академией наук, а не сторонними лицами. Такое мнение в интервью «Эху» высказал член РАН, академик Алексей Арбатов. Он подчеркнул, что Госдума должна контролировать формулируемые Академией наук законопроекты, а не создавать их самостоятельно.
Комментарии6
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vaka257 25 февраля 2018 | 08:13
Итог путинской стабильности - это когда у полковника МВД можно найти дома 8 млрд рублей, а в помещении посольства России 400 кг кокаина, быть работающим и при этом не иметь ничего и сесть в тюрьму за требование соблюдать законы...
vilingrad 25 февраля 2018 | 08:13
Зачем чекисту академия наук? Пили бюджет и корми тупой электорат обещаниями и страшилками о Западе...
vasyakirin 25 февраля 2018 | 08:16
vilingrad: Главное когда успевает?
Лежа присмерти всё о РоФии думает, как РАН в передовые умы привести...
rash 25 февраля 2018 | 08:38
vilingrad: А она ему и не нужна, не нужна свободная, уничтожить пока не может, а поэтому строит.
sergei03 25 февраля 2018 | 08:32
1. Догнать и перегнать
2. Поднять духовность науки
3. В сентябре все на картошку.
prostovanya 25 февраля 2018 | 08:49
Лучше-б наш бес в науку не лез...