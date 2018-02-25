Акции памяти Бориса Немцова пройдут сегодня в городах России

Они приурочены к третьей годовщине со дня гибели политика. В Москве сбор участников начнётся в час дня на Страстном бульваре, марш согласован с властями, рассказал «Эху» один из организаторов мероприятия, соратник Немцова Илья Яшин.

Плёнка Яшин – Марш

По словам организаторов, одним из главных требований станет привлечение к ответственности заказчиков убийства Бориса Немцова.