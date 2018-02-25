Акции памяти Бориса Немцова пройдут сегодня в городах России
Они приурочены к третьей годовщине со дня гибели политика. В Москве сбор участников начнётся в час дня на Страстном бульваре, марш согласован с властями, рассказал «Эху» один из организаторов мероприятия, соратник Немцова Илья Яшин.
Плёнка Яшин – Марш
По словам организаторов, одним из главных требований станет привлечение к ответственности заказчиков убийства Бориса Немцова.
Комментарии8
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sergeypuskino 25 февраля 2018 | 08:15
..а нету версии что это было самоубийство?
nf5096004 25 февраля 2018 | 08:36
sergeypuskino: не надо всему миру свое убожество рекламировать.
nik213 25 февраля 2018 | 08:28
Привлечь бесполезно, назвали хотя бы. Впрочем, пластмассовое личико плешивого карлика и без того сутками не сходит с телеэкранов. Надоел, ох как он надоел, этот вошдь, без которого России якобы пипец.
sergei03 25 февраля 2018 | 08:39
Что такое память. Лет через десять. Проезжая по мосту.
- Мама, а почему Немцов мост?
- На этом мосту его убили
- мама, а кто его убил?
- Путин
ebyvenediktova 25 февраля 2018 | 08:42
У нас в миллионике на эту сранную акцию максимум 20 дебилоидов! Вот какая память об дебиле борьки Дурницком в народе!!!!)))))
tks 25 февраля 2018 | 08:49
ebyvenediktova: Ты урод моральный.
viribus_unitis 25 февраля 2018 | 08:43
Плач Борухославны начинается!...
tks 25 февраля 2018 | 08:47
Немцова убили, потому что некто в Кремле его реально испугался.
Потому, что именно сегодня его сильно не хватает.