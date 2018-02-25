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08:00, 25 февраля 2018

Российские хоккеисты выигрывают у Германии после первого периода финала Олимпиады

Команды России и Германии в эти минуты борются за золото мужского хоккейного турнира Олимпиады. Пока счёт 1:0 в пользу россиян. Начался второй период. Прямую трансляцию ведёт Первый канал.

Комментарии

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skulllll 25 февраля 2018 | 08:05

В отсутствие нхловцев наши и должны были всех драть...

sergeya48 25 февраля 2018 | 08:11

skulllll: Причём в одни ворота и без вариантов.

book_publisher 25 февраля 2018 | 08:21

И надерут.

pmasel 25 февраля 2018 | 08:29

book_publisher: 1:1 уже

book_publisher 25 февраля 2018 | 08:32

pmasel:
- Надерут, будь спок!

evgolius7 25 февраля 2018 | 08:11

Вчера писал....
24 февраля 2018 | 15:50
Боюсь даже представить если Германия выиграет у OAR финал Олимпиады по хоккею.
Ведь тогда предложат Сталина и Жукова выкопать и напасть на ФРГ ровно в 4 часа.
В любом случае для рфии финал с Германией это эпик фэйл.
Они ведь рассчитывали в финале обыграть 15ый состав сборной Канады, которая без игроков НХЛ, а потом по всем вата-шоу неделю трубить о победе галактического масштаба

djuga 25 февраля 2018 | 08:17

evgolius7: Они ведь рассчитывали в финале обыграть 15ый состав сборной Канады
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Вообще-то канадцы тоже приехали за золотом, и состав их сборной - это проблемы Канады и ничьи другие.

book_publisher 25 февраля 2018 | 08:30

evgolius7:
- Ты забыл, дружок, что костяк НХЛ состоит из наших россиян?

evgolius7 25 февраля 2018 | 08:31

djuga:
Наших хоккеистов в случае победы над немцами ждут немецкие автомобили.

djuga 25 февраля 2018 | 08:40

evgolius7: Наших хоккеистов в случае победы над немцами ждут немецкие автомобили.
======================================================================

Да, ирония судьбы. Но, вообще-то, еще надо надо выиграть. А пока 1-1. И если немцы уже прыгнули выше головы и могут играть свободно и азартно - что мы и видим сейчас, то для наших проигрыш будет тотальным поражением и полным крушением "нашего всего". Поэтому и задергались, занервничали во втором периоде. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, выдержат это психологическое давление и все же победят.

dunai10 25 февраля 2018 | 08:21

evgolius7: Они ведь рассчитывали в финале обыграть 15ый состав сборной Канады
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ох, Вы и "СВИСТУН" (местами)!

book_publisher 25 февраля 2018 | 08:24

evgolius7:
Успокойся, Канада просрла немцам, а америкосы - чехам.

book_publisher 25 февраля 2018 | 08:28

evgolius7:
А по поводу качества команд - все свои претензии адресуй к НХЛ, все лучшие игроки которой, если ты "забыл" - наши россияне.

vinibi 25 февраля 2018 | 08:23

skulllll: Чмо пригожинское-опять в методичке у вас у мразей конченных спорт смешиваете с политикой?!!

liberal_rodinu_predal 25 февраля 2018 | 08:06

Победить! Назло хохлам и эховской демшизоте!

vilingrad 25 февраля 2018 | 08:11

liberal_rodinu_predal: Это будет твоя единственная радость в 2018м году.
Российские хоккеисты отомстили пиндосским студентам за Вагнера, сейчас пытаются отомстить немцам за Вторую мировую. Чехам за дорогое пиво, словакам... словакам проиграли:(

liberal_rodinu_predal 25 февраля 2018 | 08:18

vilingrad: вас даже Венедиктов дебилами назвал, а ты всё никак не уймёшься

pionerka Зинаида Сацкая 25 февраля 2018 | 08:18

Может быть, российские хоккеисты выигрывают не у Германии? А пока только у немецких хлккеистов?

ems1 25 февраля 2018 | 08:18

Уже не выигрывают.

vaka257 25 февраля 2018 | 08:22

Наших хоккеистов в случае победы над немцами ждут немецкие автомобили...

paleshuk1973 25 февраля 2018 | 08:32

А кто-нибудь уже пишет сценарий "Движение вверх-2" об этой великой победе ?

mercer57 25 февраля 2018 | 08:41

все болеем за Германию !

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