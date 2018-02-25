Российские хоккеисты выигрывают у Германии после первого периода финала Олимпиады
Команды России и Германии в эти минуты борются за золото мужского хоккейного турнира Олимпиады. Пока счёт 1:0 в пользу россиян. Начался второй период. Прямую трансляцию ведёт Первый канал.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
skulllll 25 февраля 2018 | 08:05
В отсутствие нхловцев наши и должны были всех драть...
sergeya48 25 февраля 2018 | 08:11
skulllll: Причём в одни ворота и без вариантов.
book_publisher 25 февраля 2018 | 08:21
И надерут.
pmasel 25 февраля 2018 | 08:29
book_publisher: 1:1 уже
book_publisher 25 февраля 2018 | 08:32
pmasel:
- Надерут, будь спок!
evgolius7 25 февраля 2018 | 08:11
Вчера писал....
24 февраля 2018 | 15:50
Боюсь даже представить если Германия выиграет у OAR финал Олимпиады по хоккею.
Ведь тогда предложат Сталина и Жукова выкопать и напасть на ФРГ ровно в 4 часа.
В любом случае для рфии финал с Германией это эпик фэйл.
Они ведь рассчитывали в финале обыграть 15ый состав сборной Канады, которая без игроков НХЛ, а потом по всем вата-шоу неделю трубить о победе галактического масштаба
djuga 25 февраля 2018 | 08:17
evgolius7: Они ведь рассчитывали в финале обыграть 15ый состав сборной Канады
=================================================================================
Вообще-то канадцы тоже приехали за золотом, и состав их сборной - это проблемы Канады и ничьи другие.
book_publisher 25 февраля 2018 | 08:30
evgolius7:
- Ты забыл, дружок, что костяк НХЛ состоит из наших россиян?
evgolius7 25 февраля 2018 | 08:31
djuga:
Наших хоккеистов в случае победы над немцами ждут немецкие автомобили.
djuga 25 февраля 2018 | 08:40
evgolius7: Наших хоккеистов в случае победы над немцами ждут немецкие автомобили.
======================================================================
Да, ирония судьбы. Но, вообще-то, еще надо надо выиграть. А пока 1-1. И если немцы уже прыгнули выше головы и могут играть свободно и азартно - что мы и видим сейчас, то для наших проигрыш будет тотальным поражением и полным крушением "нашего всего". Поэтому и задергались, занервничали во втором периоде. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, выдержат это психологическое давление и все же победят.
dunai10 25 февраля 2018 | 08:21
evgolius7: Они ведь рассчитывали в финале обыграть 15ый состав сборной Канады
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ох, Вы и "СВИСТУН" (местами)!
book_publisher 25 февраля 2018 | 08:24
evgolius7:
Успокойся, Канада просрла немцам, а америкосы - чехам.
book_publisher 25 февраля 2018 | 08:28
evgolius7:
А по поводу качества команд - все свои претензии адресуй к НХЛ, все лучшие игроки которой, если ты "забыл" - наши россияне.
vinibi 25 февраля 2018 | 08:23
skulllll: Чмо пригожинское-опять в методичке у вас у мразей конченных спорт смешиваете с политикой?!!
liberal_rodinu_predal 25 февраля 2018 | 08:06
Победить! Назло хохлам и эховской демшизоте!
vilingrad 25 февраля 2018 | 08:11
liberal_rodinu_predal: Это будет твоя единственная радость в 2018м году.
Российские хоккеисты отомстили пиндосским студентам за Вагнера, сейчас пытаются отомстить немцам за Вторую мировую. Чехам за дорогое пиво, словакам... словакам проиграли:(
liberal_rodinu_predal 25 февраля 2018 | 08:18
vilingrad: вас даже Венедиктов дебилами назвал, а ты всё никак не уймёшься
pionerka Зинаида Сацкая 25 февраля 2018 | 08:18
Может быть, российские хоккеисты выигрывают не у Германии? А пока только у немецких хлккеистов?
ems1 25 февраля 2018 | 08:18
Уже не выигрывают.
vaka257 25 февраля 2018 | 08:22
Наших хоккеистов в случае победы над немцами ждут немецкие автомобили...
paleshuk1973 25 февраля 2018 | 08:32
А кто-нибудь уже пишет сценарий "Движение вверх-2" об этой великой победе ?
mercer57 25 февраля 2018 | 08:41
все болеем за Германию !