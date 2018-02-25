Более чем в 30 городах сегодня пройдут акции памяти Бориса Немцова

Об этом пишет агентство «Интерфакс». Политик был убит 27 февраля три года назад. Самой многочисленной, как ожидается, сегодня станет памятная акция в Москве. Участники начнут собираться в час дня на Страстном бульваре. Они проследуют до проспекта Академика Сахарова. После 10 утра будет ограничено движение транспорта по внутренней стороне Бульварного кольца. В 2 часа дня начнётся митинг в Петербурге. Память Бориса Немцова также почтут в Казани, Перми, Нижнем Новгороде. По словам организаторов, во многих городах они столкнулись с тем, что власти препятствуют проведению акции и пытаются навязать вместо центральных площадок отдалённые районы.