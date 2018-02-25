Владимир Познер накануне ушёл из прямого эфира телеканала «Аль-Джазира»

Своё решение журналист связал с тем, что авторы программы поменяли гостей. Изначально планировалось, что помимо Познера в передаче примут участие журналист Михаил Зыгарь и внучка Никиты Хрущёва Нина Хрущёва. Однако затем вместо них были приглашены главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац и бывший сопредседатель партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза. Как написал Познер на своём сайте, узнав об этом, он стал опасаться, что «нормального разговора не получится, а будет нечто вроде диспута, поскольку и Альбац, и Кара-Мурза придерживаются оппозиционных взглядов». Журналист подчеркнул, что говорит об этом без осуждения, но не желает участвовать в политических дебатах и спорить с Альбац и Кара-Мурзой.



Познер покинул студию после того, как Владимир Кара-Мурза призвал Запад не признавать предстоящие выборы легитимными и не поздравлять Владимира Путина с победой.