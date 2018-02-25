Владимир Познер накануне ушёл из прямого эфира телеканала «Аль-Джазира»
Своё решение журналист связал с тем, что авторы программы поменяли гостей. Изначально планировалось, что помимо Познера в передаче примут участие журналист Михаил Зыгарь и внучка Никиты Хрущёва Нина Хрущёва. Однако затем вместо них были приглашены главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац и бывший сопредседатель партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза. Как написал Познер на своём сайте, узнав об этом, он стал опасаться, что «нормального разговора не получится, а будет нечто вроде диспута, поскольку и Альбац, и Кара-Мурза придерживаются оппозиционных взглядов». Журналист подчеркнул, что говорит об этом без осуждения, но не желает участвовать в политических дебатах и спорить с Альбац и Кара-Мурзой.
Познер покинул студию после того, как Владимир Кара-Мурза призвал Запад не признавать предстоящие выборы легитимными и не поздравлять Владимира Путина с победой.
Комментарии10
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igor20012 25 февраля 2018 | 07:43
Ушел, потому что понял, что программа будет в духе "пусть говорят", т.е. "кто кого перекричит", т.е. "бабьи склоки".
piter_ug 25 февраля 2018 | 07:50
Ну а что он мог сказать конструктивного?
Но он показал пересидельцу что надо сделать.
ku111ku 25 февраля 2018 | 07:58
piter_ug: Познер-мужик!...
midnightblues 25 февраля 2018 | 08:07
ku111ku:Мальчик,обоснуй пж -в чем??
deviant44 25 февраля 2018 | 07:53
Познер давно является марионеткой. Самостоятельно никогда ничего не предпримет. Он трус от природы. Ему не дано быть героем передач. Ему не дано быть честным, совестливым, справедливым. Все эти качества у него присутствуют ровно настолько насколько разрешит ему начальство. Что вы хотите от Познера. Пройти между капель и остаться сухим. Это признак трусливого сотрудничества с ФСБ (КГБ). Не он движет своими мозгами, его контролируют кураторы из Кремля и Лубянки. Чистый пропагандон путина, Познер позиционирует себя умным не ангажированным журналистом. На самом деле прохвост и сексот. С такими грязными и нечистоплотными людьми, не имеющие своего мнения, кстати и Родины тоже, садиться за один стол решаться только подобные ему пропагандоны уровня Киселёва-Соловьёва. Нормальные журналисты обходят Познера стороной не из-за запаха его старческого маразма, а из за самой одной мысли носить клеймо подонка, имеющего дело с Познером.
vilingrad 25 февраля 2018 | 07:53
Он понял, что "вляпался". А вляпался он уже давно, став сексотом гэбухи.
sherbek66 25 февраля 2018 | 07:55
Ему не первой.. Человек он гибкий и беспринципный ....
Двуличный и мерзопакостный..Знаем..
daos15 25 февраля 2018 | 07:55
Старый дурерь! С КЕМ разговаривать пошёл!!! Это же упырь и упыриха, неужели не знал )))
ptaxa33 25 февраля 2018 | 07:56
Позднее Всегда был “шестеркой’’ им и останется?
m_doc 25 февраля 2018 | 07:57
Тоже мне новость... Если б Познер там подрался, это был бы номер!:)