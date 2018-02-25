Решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России в МОК может быть принято в начале марта. Это произойдёт, если остальные допинг-пробы российских участников Игр в Пхёнчхане окажутся чистыми. Об этом сообщила глава наблюдательной комиссии Международного олимпийского комитета Николь Хевертц, передаёт агентство ТАСС.

Сегодня МОК сообщил, что не разрешает российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии Игр в Пхёнчхане. Решение об отстранении Олимпийского комитета России остаётся в силе. В организации пояснили, что на вердикт повлияли два новых случаях применения допинга российскими спортсменами. Следы запрещённых препаратов нашли в пробах кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.