Решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России в МОК может быть принято в начале марта
Решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России в МОК может быть принято в начале марта. Это произойдёт, если остальные допинг-пробы российских участников Игр в Пхёнчхане окажутся чистыми. Об этом сообщила глава наблюдательной комиссии Международного олимпийского комитета Николь Хевертц, передаёт агентство ТАСС.
Сегодня МОК сообщил, что не разрешает российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии Игр в Пхёнчхане. Решение об отстранении Олимпийского комитета России остаётся в силе. В организации пояснили, что на вердикт повлияли два новых случаях применения допинга российскими спортсменами. Следы запрещённых препаратов нашли в пробах кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.
Комментарии10
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vasyakirin 25 февраля 2018 | 07:38
И какой штраф Нам выплачивать в этот раз?
vaka257 25 февраля 2018 | 07:48
Без покаяния и признания прощения не будет...
vasyakirin 25 февраля 2018 | 07:57
vaka257: Обидно, кто то ради БМВ и нескольких миллионов нажирается мельдония, а Россия (Не наёмный аппарат управления государством) страдает....
vladimirgornitsky 25 февраля 2018 | 08:10
vasyakirin:
Россия вообще-то страдает изначально из-за допинговой программы, которая реализовывалась "аппаратом управления".
Отдельных спортсменов из других стран ловят на допинге, но наказывают таких спортсменов, а не страну. А когда допинг спортсменам дают с ведома министра (это то, что доказано), а страна вину свою не признает, наказывают страну. Точнее, российский спорт. А страна, то есть население страны, возмущается в большинстве своем не поведением своего "ааппарата управления", а теми, кто вскрыл беспрецедентные нарушения этого аппарата и тех, кто вынес за это нарушения. Так что и страна наказана справедливо.
sasass 25 февраля 2018 | 08:06
Все испортил глава Российской делегации - опять стал врать и порть чушь , что власть тут не виновата , а спортсмены проявили халатность..
andre_klimov 25 февраля 2018 | 08:24
sasass:
При чём здесь типичное поведение бюрократа-функционера? Всё испортило российское государство. Возвращение ОКР в лоно МОК было возможно задолго до Олимпиады при выполнении простых условий поставленных МОК. Россия выполнила все, кроме двух - признание результатов расследования с демонстрацией борьбы с созданной ей же государственной системой допинга, и уплаты штрафа. Во время ОлимпиадыРОссия штраф выплатила "под сурдинку" и надеялась, что благодаря этому нехитрому действию ей простят последнее, но - главное условие. И, как понимаете, решение об этом принимает совсем не глава делегации и даже не функционеры ОКР. Стараниями озёрных параноиков это решение перекочевало в разряд политических и принципиальных. Ну - на здоровье! Мазохизм - личное дело каждого.
mercer57 25 февраля 2018 | 08:07
раися становится полноценным изгоем... спасибо Главкрысе за это !
a_111111 25 февраля 2018 | 08:27
Ну в общем-то позор! Допустили чистых, и два случая!
sergirusso 25 февраля 2018 | 08:27
Кукан для Плешивца. МОК решил еще и поиздеваться немножечко...
rktq 25 февраля 2018 | 08:39
/Решение об отстранении Олимпийского комитета России остаётся в силе. В организации пояснили, что на вердикт повлияли два новых случаях применения допинга российскими./
Это и доказывает ЧТО эти два случая и есть ПРОВОКАЦИЯ...( где здесь можно разглядеть ( в 2-х инцидентах) "допинг на государственном уровне").