Очередная протестная акция против строительства мусоросжигательного завода пройдет в Подмосковье

На этот раз на митинг выйдут жители Наро-Фоминского городского округа.

После «года экологии» Подмосковью грозит онкология – с такими лозунгами жители Наро-Фоминска выходят на митинги с прошлого года. Подобные шествия в городе проводятся регулярно. Очередная акция пройдет неподалеку от города, в поселке Селятино. Протестное движение активно растет не только на юго-западе Московской области, но и в других районах, где планируется создание мусоросжигательных заводов. Участки под строительство выделены также под Солнечногорском, Воскресенском и Ногинском.

Несмотря на то, что практика строительства таких комплексов распространена даже в развитых странах, жители опасаются, что отечественные заводы не будут такими же экологически безопасными, как на Западе. Кроме того, после сжигания мусора неизбежно остается ядовитая зола, для утилизации которой нужно будет организовывать специальные полигоны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, отметил, что в будущем столице и области нужны будут еще как минимум четыре станции по сжиганию мусора.