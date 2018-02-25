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07:01, 25 февраля 2018

Операция по перехвату партии кокаина, найденной при российском посольстве в Аргентине, проходила при участии Патрушева

Операция по перехвату партии кокаина, найденной при российском посольстве в Аргентине, проходила при участии Николая Патрушева. Об этом пишет газета The Telegraph. По данным издания, в конце 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил в школе при дипмиссии чемоданы, в которых было почти 400 килограммов наркотика. Кокаин заменили мукой, за багажом организовали наблюдение. Между тем, как рассказала накануне министр безопасности Аргентины Патиция Булрич, операция по замене наркотиков на муку проводилась в кратчайшие сроки.
Пленка Булрич Мука
Следователи пришли к выводу, что чемоданы принадлежат бывшему сотруднику посольства Али Абьянову и что из-за его увольнения у наркоторговцев возникли проблемы с транспортировкой груза. Когда Абьянов запросил доставку чемоданов дипломатическим багажом, сумки, по данным The Telegraph, пепеправили в Москву на самолёте секретаря Совбеза Николая Патрушева, который тогда находился с визитом в Аргентине. После этого Абьянова и ещё трёх человек задержали. Между тем, накануне представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «спекуляциями» сообщения об использовании дипломатических каналов для контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию.

Комментарии

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ospa82 25 февраля 2018 | 07:09

Ай да "новый дворянин"! Я давно заметил, что он похож на человека из какого-то фильма, балующегося травкой...

arye_11 25 февраля 2018 | 07:09

Спортсмены - мельдоний
Военные - ихтамнеты.
Дипломаты - наркотики
Свою репутацию Россия зарабатывала тяжело, но сейчас эта репутация работает на Россию.

ur_sus 25 февраля 2018 | 07:19

arye_11:
Смешно даже не то, что МИД торгует наркотой, а то как кремлёвские пытаются отмазаться...

ur_sus 25 февраля 2018 | 07:25

//Операция по перехвату партии кокаина проходила при участии Патрушева//
Это лишь подтверждет тот факт, что и операция по завозу кокаина проходила при его же участии

arye_11 25 февраля 2018 | 07:30

ur_sus: whocares:
А это у них уже на автомате.
Легко врать, зная, что свою репутацию ты не можешь испортить по причине того, что она уже лежит на дне.
Отсюда и наглое замалчивание военного разгрома в Сирии, отсюда и выражение невинно пострадавших с допингом.
В этот же ряд и тупое объяснение пол-тонны кокаина в посольстве.
Во-первых - техработник.
Во-вторых, он уже уволился.
В третьих - разбирать вопрос как ничтожный техработник руководит отправкой дипломатической почты оставляем на ваше усмотрение.
Придумайте там, чё-нить...

midnightblues 25 февраля 2018 | 08:14

arye_11: Да уж,мелкий работник мог задействовать самолет Патрушева
верим- конечно жэ
это так и бывает всегда

arabmot 25 февраля 2018 | 08:32

arye_11: Интересно, а если бы Али Абьянов не уволился, транспортировка наркотиков продолжалась бы прежними темпами?)))

arabmot 25 февраля 2018 | 07:10

Ну, к разгрому в Сирии, нам еще только наркотиков в посольствах не хватало!

whocares 25 февраля 2018 | 07:15

//Операция по перехвату партии кокаина, найденной при российском посольстве в Аргентине, проходила при участии Патрушева//
Не совсем ясно, на какой стороне был Патрушев.

frauava17 25 февраля 2018 | 07:37

whocares: Ойй. Некрасиво подозревать, когда вполне уверен (с)

che21 25 февраля 2018 | 07:16

И тут сбой у Путина, даже через дипломатов барыжить наркотой не могут, дебилы.Патрушев, мука то мукой, а настоящий товар по барыгам распихал быстро?Теперь то все стало на свои места,трафик наркоты в Россию под Патрушевым!
РЖУНЕМОГУ!

wuwer 25 февраля 2018 | 07:16

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У вас возникли проблемы с доставкой наркотиков? = Один звонок - и самолет Патрушева уже взял нужный курс!

akustik57 25 февраля 2018 | 07:19

Что бы победить нужно возглавить ? Старая сказка ... Делать больше ему нечего как ... Прикрыввают свои жопы самыми цинничными и лживыми методами ! Денньги не пахнут а про коку не ведаю !

piter_ug 25 февраля 2018 | 07:25

Т.е. наркотрафик перехватило другое ведомство?
Это большая потеря для прежнего ведомства!)

chapter_2 25 февраля 2018 | 07:25

Неужели российское посольство в Аргентине и лично Н.Патрушев причастны к торговле и транспортировке наркотиков? Сколько стоят эти 400 килограммов кокаина? Наверно, миллионы долларов США. Сотрудник посольства Али Абьянов не мог использовать территорию посольства для временного складирования наркотиков без разрешения и указаний своего начальства. Теперь А. Абьянов - козёл отпущения. Где он и жив ли он?

igor20012 25 февраля 2018 | 07:27

Было это совсем не так: сотрудник, которому и принадлежали эти 400 кг кокаина был из охраны посольства ( охрана состояла из "элиты"- то ли гру, то ли еще кто-то), затем он ушел на пенсию ( ! ), уехал в Россию , позвонил в посольство и попросил, чтобы они прислали ему его вещи ( чемоданы дип.почтой). Зам. посла обнаружил в них кокс, но обратился не к своему начальнику ( хотя должен был сделать это, но он понял, что посол был в этом замешан, а он был послом в 7-м поколении ! ) и поэтому он обратился к местной полиции ! Вообщем история была очень поганая для России.

alo0000 25 февраля 2018 | 07:32

А что секретарю Патрушеву делать в Аргентине? Да еще на персональном самолете? Я понимаю - Буба Касторский...

igor20012 25 февраля 2018 | 07:46

alo0000: А как ты еще 400 кг оттуда вывезешь-в багажнике а/м ?

czerni 25 февраля 2018 | 07:36

"Держи вора!" - на своём безупречном аргентинском приказал г-н Патрушев

(комментарий скрыт)
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dirizhabli 25 февраля 2018 | 07:49

Криминал, подаваемый нам с героической атрибутикой. Лоханулись ребята из МИД"а, а прикрытие, как всегда, шито белыми нитками.

(комментарий скрыт)

pan_da 25 февраля 2018 | 07:57

Им впору нанимать сценариста/драматурга чтобы синхронно и репутационно грамотно толковать нам токсичные для них события, а именно – связывать/развязывать сюжетные линии событий, смещать акценты, политически правильно расставлять нужные ударения, наделять героев событий приличествующими их рангу психологическими портретами и много еще чего… т.е. уметь делать из дерьма конфетки.

sasass 25 февраля 2018 | 08:00

Захарова кого-то прикрывает - грубовато работает...

vilingrad 25 февраля 2018 | 08:03

Патрушев везет чемоданы с мукой в дипломатической почте, чтобы не спугнуть цепь наркодилеров. Это что за херня? Ребята в конторе, которая в Кремле, совсем оторвались от реальности- кто ж такую фигню поверит?:)

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