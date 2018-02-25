//Операция по перехвату партии кокаина, найденной при российском посольстве в Аргентине, проходила при участии Патрушева//

Операция по перехвату партии кокаина, найденной при российском посольстве в Аргентине, проходила при участии Николая Патрушева. Об этом пишет газета The Telegraph. По данным издания, в конце 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил в школе при дипмиссии чемоданы, в которых было почти 400 килограммов наркотика. Кокаин заменили мукой, за багажом организовали наблюдение. Между тем, как рассказала накануне министр безопасности Аргентины Патиция Булрич, операция по замене наркотиков на муку проводилась в кратчайшие сроки.

Пленка Булрич Мука

Следователи пришли к выводу, что чемоданы принадлежат бывшему сотруднику посольства Али Абьянову и что из-за его увольнения у наркоторговцев возникли проблемы с транспортировкой груза. Когда Абьянов запросил доставку чемоданов дипломатическим багажом, сумки, по данным The Telegraph, пепеправили в Москву на самолёте секретаря Совбеза Николая Патрушева, который тогда находился с визитом в Аргентине. После этого Абьянова и ещё трёх человек задержали. Между тем, накануне представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «спекуляциями» сообщения об использовании дипломатических каналов для контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию.