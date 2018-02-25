Торжественное закрытие Зимних Олимпийских игр пройдёт сегодня в южнокорейском Пхёнчхане

Церемонию в 2 часа дня по московскому времени покажет Первый канал. Минувшей ночью стало известно, что наша команда не сможет пройти во время церемонии под национальным флагом. Такое решение принял МОК. Он отказался восстановить членство Олимпийского комитета России.

Детали церемонии, как это часто и бывает, не разглашаются. Однако, уже известно, что будет представлять собой развлекательная часть действа. Перед тем как погасить огонь олимпиады, ожидается выступление популярной в Азии кей-поп группы «Экзо» и исполнительницы рэп композиций под псевдонимом CL. Болельщикам на трибунах 35-тысячного стадиона в Пхенчхане покажут яркое светомузыкальное шоу, которое смогут посмотреть и телезрители в десятках стран мира. Команды-участницы соревнований пройдут под своими флагами, приветствуя их и своих недавних соперников. Вновь на трибунах будут и представители Северной Кореи – ожидается прибытие группы высокопоставленных чиновников из Пхеньяна. Против их визита на юге прошла серия оппозиционных протестных акций, но гарантии безопасности им предоставили в южнокорейском министерстве объединения. Впрочем, вопросы безопасности на нынешней Олимпиаде претензий и нареканий практически не вызывали. Впрочем, не останется последний день Олимпиады и без сугубо спортивных событий.

Сегодня уже разыграны два комплекта медалей. В финале женского олимпийского турнира по кёрлингу золото завоевала команда Швеции. Немецкие бобслеисты выиграли золото в соревнованиях четвёрок. Впереди финал мужского хоккейного турнира, он проходит с участием российской команды и начинается в эти минуты. Кроме того, сегодня пройдёт гонка в женском лыжном масс-старте на 30 километров.