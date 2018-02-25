Торжественное закрытие Зимних Олимпийских игр пройдёт сегодня в южнокорейском Пхёнчхане
Церемонию в 2 часа дня по московскому времени покажет Первый канал. Минувшей ночью стало известно, что наша команда не сможет пройти во время церемонии под национальным флагом. Такое решение принял МОК. Он отказался восстановить членство Олимпийского комитета России.
Детали церемонии, как это часто и бывает, не разглашаются. Однако, уже известно, что будет представлять собой развлекательная часть действа. Перед тем как погасить огонь олимпиады, ожидается выступление популярной в Азии кей-поп группы «Экзо» и исполнительницы рэп композиций под псевдонимом CL. Болельщикам на трибунах 35-тысячного стадиона в Пхенчхане покажут яркое светомузыкальное шоу, которое смогут посмотреть и телезрители в десятках стран мира. Команды-участницы соревнований пройдут под своими флагами, приветствуя их и своих недавних соперников. Вновь на трибунах будут и представители Северной Кореи – ожидается прибытие группы высокопоставленных чиновников из Пхеньяна. Против их визита на юге прошла серия оппозиционных протестных акций, но гарантии безопасности им предоставили в южнокорейском министерстве объединения. Впрочем, вопросы безопасности на нынешней Олимпиаде претензий и нареканий практически не вызывали. Впрочем, не останется последний день Олимпиады и без сугубо спортивных событий.
Сегодня уже разыграны два комплекта медалей. В финале женского олимпийского турнира по кёрлингу золото завоевала команда Швеции. Немецкие бобслеисты выиграли золото в соревнованиях четвёрок. Впереди финал мужского хоккейного турнира, он проходит с участием российской команды и начинается в эти минуты. Кроме того, сегодня пройдёт гонка в женском лыжном масс-старте на 30 километров.
Комментарии12
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ha12raz 25 февраля 2018 | 07:12
Спасибо Путину за это
padun 25 февраля 2018 | 07:24
ha12raz: Поздравляю всех ура-патриотов с халявным золотом в хоккейном турнире. Теперь Россия точно встала с колен. Я бы на месте Путина перечислил бы 15 лямов федерации хоккея Германии за то, что их сборная принесла России золото на блюдечке с голубой каёмочкой.
vova36 25 февраля 2018 | 07:13
а музыка, гудбай раша будет на церемонии?
kraft 25 февраля 2018 | 07:15
Почему нет радиотрансляции на сайте Эха?????
Поток не работает(((
needroid 25 февраля 2018 | 07:18
---Такое решение принял МОК. Он отказался восстановить членство Олимпийского комитета России.---
Простые и предсказуемые)))
zolingen 25 февраля 2018 | 07:25
needroid: вы про наших допингистов?
a_m_59 25 февраля 2018 | 07:28
Вообще-то, следует всего одному не спортсмену из России пройти на закрытии, и всем этим из МОК отвесить по локоть...
ospa82 25 февраля 2018 | 07:29
Молодец,Бах! Не прогнулся перед крысёнышем!
jblack2 25 февраля 2018 | 07:32
Позорное решение по российской команде!
Политические игры продолжаются.
Допинг, не понятно как оказавшийся у Крушельницкого - лишь повод.
Самое поганое, что к следующим играм команда может подойти в таком же статусе, когда в последние дни международные чиновники от спорта будут милостиво принимать решение по сборной, а атлеты вместо подготовки к соревнованиям будут метаться по всяким судам и комитетам...
Нужно что-то менять в этом МОКовском курятнике!
padun 25 февраля 2018 | 07:35
jblack2: Статус опущенных и место у параши продлёны на неопределённое время
tchizik 25 февраля 2018 | 07:38
jblack2: ДОПИНГАТАМНЕБЫЛО...!!!
tchizik 25 февраля 2018 | 07:35
Под флагом Объединённой Арабской Республики (ОАР) - самое то....!