Президента Франции Эммануэля Макрона освистали на сельскохозяйственной выставке. Как сообщает Euronews, недовольные выкрики и свист глава государства услышал, когда прибыл на 55-й Салон сельского хозяйства в Париже. Недавно Макрон обнародовал план по финансированию сектора и призвал французских фермеров отказаться от субсидий ЕС.