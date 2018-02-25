Президента Франции Эммануэля Макрона освистали на сельскохозяйственной выставке
Президента Франции Эммануэля Макрона освистали на сельскохозяйственной выставке. Как сообщает Euronews, недовольные выкрики и свист глава государства услышал, когда прибыл на 55-й Салон сельского хозяйства в Париже. Недавно Макрон обнародовал план по финансированию сектора и призвал французских фермеров отказаться от субсидий ЕС.
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