Артист цирка Мстислава Запашного получил тяжёлые травмы на гастролях в Элисте
Во время выступления акробата Антона Мартынова оборвался трос, артист упал с большой высоты, сейчас он в реанимации. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на администрацию цирка. В больнице собирают консилиум. Организаторы гастролей говорят, что жизнь Мартынова вне опасности. По их словам, если потребуется, артиста отправят на лечение в Германию.
Комментарии4
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kochar 25 февраля 2018 | 06:44
Быстрого ему выздоровления!
paracetomol 25 февраля 2018 | 07:16
запашные сраные живодёры , как и все кто устраивает цирк с животными
sasass 25 февраля 2018 | 08:13
Безобразие не только в спорте , но и цирке тоже , как и в ЦИКе , кто-то мельдоний подсыпает и трос подрезает и голоса подтасовывает ....
spitac 25 февраля 2018 | 08:20
если потребуется, артиста отправят на лечение в Германию.
Когда же наша медицина "встанет с колен"? Не стыдно ли для великой страны?