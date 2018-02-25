Артист цирка Мстислава Запашного получил тяжёлые травмы на гастролях в Элисте

Во время выступления акробата Антона Мартынова оборвался трос, артист упал с большой высоты, сейчас он в реанимации. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на администрацию цирка. В больнице собирают консилиум. Организаторы гастролей говорят, что жизнь Мартынова вне опасности. По их словам, если потребуется, артиста отправят на лечение в Германию.