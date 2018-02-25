Центризбирком начал служебное расследование после инцидента в Туле

Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на зампреда комиссии Николая Булаева. Накануне стало известно, что на сайте избиркома Тульской области появились данные о количестве якобы уже проголосовавших на президентских выборах, которые запланированы только на 18 марта. По словам Булаева, на официальный сайт попал учебный материал, подготовленный исключительно в рамках тренировки.