Центризбирком начал служебное расследование после инцидента в Туле
Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на зампреда комиссии Николая Булаева. Накануне стало известно, что на сайте избиркома Тульской области появились данные о количестве якобы уже проголосовавших на президентских выборах, которые запланированы только на 18 марта. По словам Булаева, на официальный сайт попал учебный материал, подготовленный исключительно в рамках тренировки.
Комментарии6
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piter_ug 25 февраля 2018 | 06:45
//на официальный сайт попал учебный материал, подготовленный исключительно в рамках тренировки.//
У «материала» нет ни рук, ни ног, сам он никуда попасть не мог.
Это обозначает, что группа субъектов полные профаны в выборных технологиях.
Причём те, кто составлял учебный материал, осознанные мошенники.
sparky 25 февраля 2018 | 06:53
на официальный сайт попал учебный материал, подготовленный исключительно в рамках тренировки.
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Тренировали уже с "правильными" величинами результатов, что все тренируемые их выучили наизусть.
wuwer 25 февраля 2018 | 06:54
Опять халатность?..
при подготовке к подтасовкам на "выборах" были преждевременно оглашены "реальные" результаты?
epynda 25 февраля 2018 | 06:59
За такие "подставы" нужно привлекать к уголовной ответственности...
Панфилова должна это понимать...
igor20012 25 февраля 2018 | 07:08
"... в рамках тренировки..", т.е. каждый день на уики пригоняют 371 тыс чел ( 70% при численности 530 тыс чел ) ) избирателей ?! Покажите видео-вместе посмеемся.
dirizhabli 25 февраля 2018 | 07:55
Зачем "тренироваться", если 86% от 88% в плане морали мало чем отличаются друг от друга?