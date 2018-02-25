В Петербурге, как и во многих других городах России, сегодня пройдёт акция памяти Бориса Немцова

Мероприятие в северной столице удалось согласовать только с третьего раза. Об этом «Эху» рассказал один из организаторов акции, координатор движения «Открытая Россия» в Петербурге Андрей Пивоваров.

Акция в Петербурге начнётся на площади у Финляндского вокзала в 2 часа дня. В Москве сбор участников запланирован на час дня на Страстном бульваре.