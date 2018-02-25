Берлинский кинофестиваль завершился сегодня церемонией награждения

«Золотой медведь» достался румынскому фильму «Не прикасайся ко мне» режиссера Адины Пинтилие. Художник-постановщик фильма Алексея Германа— младшего «Довлатов» Елена Окопная получила «Серебряного медведя» за «выдающееся художественное достижение».

Награды были вручены членами международного жюри под руководством немецкого режиссера Тома Тыквера, который ранее пообещал удивить публику и критиков своим решением. «Большой приз жюри» получила польская картина «Лицо» режиссера Малгожаты Шумовска.

«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру достался американцу Уэсу Андерсону — создателю мультфильма «Остров собак». Эту же награду получили сценаристы мексиканского фильма «Музей».

«Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль был вручен молодому актеру Энтони Байону, сыгравшему главного героя во французском фильме «Молитва» режиссера Седрика Кана. Призом за лучшую женскую роль была отмечена парагвайская актриса Ана Брун за работу в картине «Наследницы» режиссера Марчелло Мартинесси. Этому фильму достался также Приз имени Альфреда Бауэра за новые перспективы в кино.

Эпатажная румынская лента получила и приз за лучший «первый фильм».

На 68-м Берлинале было показано около 400 фильмов, 19 из них шли в конкурсной программе. Следующий год будет последним для его многолетнего директора Дитера Косслика. Министр культуры уже созвала специальную комиссию по выбору будущих кураторов кинофестиваля