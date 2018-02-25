В центре Москвы сегодня пройдет марш памяти Бориса Немцова

Акция приурочена к годовщине гибели политика: он был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.

Сбор участников шествия начнется в 13:00 у метро «Пушкинская» на Страстном бульваре. Спустя час сформированная колонна двинется по Бульварному кольцу к проспекту Сахарова. По словам одного из организаторов акции, политика Ильи Яшина, марш завершится на Большом Москворецком мосту. Собравшиеся возложат на месте убийства Немцова цветы. Организаторы надеются, что количество участников будет как минимум таким же, как в прошлом году – тогда на улицу вышли около 20 тысяч человек. Столичные власти временно перекроют улицы по маршруту прохождения колонны. Участники марша, как ожидается, выступят и с политическими требованиями – о необходимости честных выборов, конкуренции в политике и привлечения к ответственности заказчиков убийства Бориса Немцова.

В годовщину убийства политика 27 февраля в Сахаровском центре откроется выставка его памяти.