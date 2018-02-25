МОК не разрешил российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии Игр в Пхёнчхане

Решение об отстранении Олимпийского комитета России остаётся в силе. Так минувшей ночью проголосовал исполком Международного олимпийского комитета.

Между тем в российской делегации в Пхёнчхане до последнего надеялись, что решение будет иным. Накануне глава делегации Станислав Поздняков, выступая перед журналистами, подчёркивал, что в России усилили борьбу с допингом.

По словам президента МОК Томаса Баха, организация учла то, как Россия отреагировала на предъявленные требования, заметила изменения, но на решение повлияли два новых случаях применения допинга. Напомню, в использовании запрещённых препаратов уличили кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистку Надежду Сергееву.

Церемония закрытия Олимпиады пройдёт сегодня.