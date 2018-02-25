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06:00, 25 февраля 2018

МОК не разрешил российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии Игр в Пхёнчхане

Решение об отстранении Олимпийского комитета России остаётся в силе. Так минувшей ночью проголосовал исполком Международного олимпийского комитета.
Между тем в российской делегации в Пхёнчхане до последнего надеялись, что решение будет иным. Накануне глава делегации Станислав Поздняков, выступая перед журналистами, подчёркивал, что в России усилили борьбу с допингом.
По словам президента МОК Томаса Баха, организация учла то, как Россия отреагировала на предъявленные требования, заметила изменения, но на решение повлияли два новых случаях применения допинга. Напомню, в использовании запрещённых препаратов уличили кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистку Надежду Сергееву.
Церемония закрытия Олимпиады пройдёт сегодня.

Комментарии

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the_same_sandro__ 25 февраля 2018 | 06:04

Неприятность эту мы переживем.

opiatnovyi63 25 февраля 2018 | 06:10

the_same_sandro__: Мы это о ком? О пригожинских?

arye_11 25 февраля 2018 | 06:13

opiatnovyi63:

Процесс макания в унитаз российских воров и мошенников становится процедурой заурядной и не заслуживающей особого внимания.
Причем, не только в спорте.

chapter_2 25 февраля 2018 | 07:09

arye_11: "Процесс макания в унитаз российских воров и мошенников" никогда не станет "процедурой заурядной и не заслуживающей особого внимания", как считаете Вы. В.Путин превратил Россию и её граждан в международных изгоев, а изгоям, как известно, ничего не прощают и дерут с них три шкуры. Размер ежегодных платежей за Крымнаш будет возрастать с каждым годом до тех пор, пока он не станет неподъёмным для россиян. Для некоторых аполитичных иностранцев - Крымнаш только повод содрать с изгоя побольше. И они своего не упустят.

doc8_vikt 25 февраля 2018 | 06:20

Обидно? Да.
Досадно? Еще как!
Но ничего,будет хороший урок.Переживем,а через неделю о Олимпиаде все и забудут.

ur_sus 25 февраля 2018 | 06:26

doc8_vikt:
//Но ничего,будет хороший урок.Переживем,а через неделю о Олимпиаде все и забудут//
Дедуля, те не кажется, что выводы второго предложения опровергают утверждение первого? Боярышник? Клей?

doc8_vikt 25 февраля 2018 | 06:46

ur_sus: Вовсе нет.Те кто принимал допинг наказаны справедливо.Чистых спортсменов ,которых не допустили,за них обидно.Вроде и все,обижаться надо только на себя и не допускать больше ошибок.

monik_7 25 февраля 2018 | 06:33

doc8_vikt: зато мы еще про ЧМ напомним

zor 25 февраля 2018 | 07:34

doc8_vikt: почему через неделю?Только через неделю завезут партию "Боярышника"? Выпей тормозной и память за полчаса отшибет.

stalin_zhiv 25 февраля 2018 | 06:25

Домильдонились?!

anatolr 25 февраля 2018 | 06:36

the_same_sandro__: //Неприятность эту мы переживем.//
Ты даже сможешь, закутавшись в российско-царский триколор, патриотично нырнуть в своем сорт_ре, предварительно приняв "на грудь" стаканчик мельдония. Он ведь способствует плавучести. А что не тонет в сорт_ре ты и сам знаешь, ведь ты можешь оглянуть окрестности!

Anatoлий из страны, спортсмены которой пройдут с флагом и в униформе

putin_itogy 25 февраля 2018 | 06:37

the_same_sandro__: ИХТАМНЕТ.
и НЕ БУДЕТ..))

davi__koloradov 25 февраля 2018 | 06:07

Высвиняли путирашку за допинг.

velbkeirf1 25 февраля 2018 | 06:13

davi__koloradov: мухи ЦЕ ЦЕ уже повылазили?

opiatnovyi63 25 февраля 2018 | 06:15

Позор и унижение продолжаются..Спасибо нашему Вождю, который день и ночь поднимает страну с колен,а она упирается , никак не желает оторваться от грязи !

vse_tam_budem 25 февраля 2018 | 06:49

opiatnovyi63: Жванецкий - Никому не поставить нас на колени! Мы лежали и будем лежать! ))))

chapter_2 25 февраля 2018 | 06:43

Кёрлингист А.Крушельницкий и бобслеистка Н.Сергеева уличены в использовании допинга. Но дело (разрешение на прохождение команды российских спортсменов под национальным флагом на закрытии Игр в Пхёнчхане) совсем не в них и не в штрафе 15 млн. долларов, которые уже оплатил ОКР МОКу.

МОК и все мировые спортивные организации ждут от России признания существования "государственной допинговой программы" на ОИ в Сочи-2014 и чистосердечного признания вины. С покаянием от имени России обязан выступить Президент РФ В. Путин.

doomandgloom 25 февраля 2018 | 06:44

А есть ИШО места откуда нас не выгнали?

zor 25 февраля 2018 | 07:40

doomandgloom: с толчка .Как только хотят,ныряем ,пережидаем и опять на толчок гордым соколом .

kochar 25 февраля 2018 | 07:02

Позорище.
И эти люди опять должны нами править?
Какой ещё позор нужен,чтобы большинство очухалось?
Неужели "псевдопатриотизм" выше собственного достоинства?
Сколько нужно ещё унижений ,чтобы понять маразм происходящего?
Наше общество пришивает яблоко назад к дереву и это уже трагедия.

epynda 25 февраля 2018 | 07:04

Спец операция по недопущению российского флага на эту Олимпиаду прошла успешно....
Российские спортивные чиновники должны были всё это предполагать....
Впрочем, возможно поработали и скрытые "Родченковы"....
Конечно за деньги......
ФСБ должна отработать все варианты....

anatolr 25 февраля 2018 | 07:53

epynda: //ФСБ должна отработать все варианты...//
Они уже славно отработали - результаты налицо.

Настоящие чекисты должны иметь: чистые руки, горячее сердце, холодную голову и безукоризненную мочу. ФСБ, кстати, готовит юбилейную медаль к 5-летию сочинской Олимпиады - "За мочу в сорт_ре", разных степеней.
Высшая ступень с золотыми сорт_рами, украшенными желтыми бриллиантами!

Anatолий

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