В городе Адене в Йемене произошли два подрыва автомобилей смертниками

Как передает Reuters, в результате происшествия десятки человек пострадали. По информации властей, атаки были направлены на лагерь антитеррористических сил, расположенный в городе. Спасателям удалось обнаружить тела пяти погибших военнослужащих. Ответственность за теракты взяла на себя ИГИЛ.