В городе Адене в Йемене произошли два подрыва автомобилей смертниками
Как передает Reuters, в результате происшествия десятки человек пострадали. По информации властей, атаки были направлены на лагерь антитеррористических сил, расположенный в городе. Спасателям удалось обнаружить тела пяти погибших военнослужащих. Ответственность за теракты взяла на себя ИГИЛ.
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