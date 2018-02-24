США и Чехия бойкотируют заключительный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени 19-26 марта

В заявлении американской Федерации биатлона решение Международного союза биатлонистов провести этап в Тюмени, названо «совершенно неприемлемым». «Ради «чистого» спорта и из соображений физической безопасности, мы не можем участвовать», — заявили в федерации. В руководстве Союза биатлонистов Чехии заявили, что команда хочет «сохранить лицо», пусть и ценой уменьшения квоты из-за пропуска. Призывы лишить Россию права проведения этапа Кубка мира в этом году были связаны с допинговыми нарушениями в нашей стране.