США и Чехия бойкотируют заключительный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени 19-26 марта
В заявлении американской Федерации биатлона решение Международного союза биатлонистов провести этап в Тюмени, названо «совершенно неприемлемым». «Ради «чистого» спорта и из соображений физической безопасности, мы не можем участвовать», — заявили в федерации. В руководстве Союза биатлонистов Чехии заявили, что команда хочет «сохранить лицо», пусть и ценой уменьшения квоты из-за пропуска. Призывы лишить Россию права проведения этапа Кубка мира в этом году были связаны с допинговыми нарушениями в нашей стране.
Комментарии3
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laksap 24 февраля 2018 | 20:33
И х.. с ними!
sutara 24 февраля 2018 | 20:43
laksap: А на самом деле х. с нами!
shlevet 24 февраля 2018 | 20:53
laksap: Точно.
Никто плакать по ним не будет