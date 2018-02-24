Прокуратура проводит проверку на экстремизм в связи с созданием «Всероссийской церкви обожествления информации»
Прокуратура проводит проверку на экстремизм в связи с созданием в Челябинске «Всероссийской церкви обожествления информации». Об этом «Радио Свобода» сообщил лидер организации Александр Беляев. По его словам, цель религизной организации в объединении всех людей, «недовольных цензурой и пропагандой в государственных средствах массовой информации». К Беляеву уже приходили сотрудники полиции как домой, так и по месту учебы и работы в штабе Навального, где он состоит волонтером и вручили повестку в прокуратуру в понедельник.
Комментарии5
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cattt 24 февраля 2018 | 20:36
Лучше бы назвали обществом, а то РПЦ не позволит, она же у а нас политрук.
wrongway1 24 февраля 2018 | 20:36
16 июля 2013
В России официально зарегистрирована церковь Летающего макаронного монстра. Документ об учреждении религиозной группы был получен пастафарианцами в администрации московского района Хорошево-Мневники 12 июля, сообщается на официальном сайте организации.
cattt 24 февраля 2018 | 20:38
wrongway1: Да вот так приходится изощряться в фашистском государстве.
goga_s 24 февраля 2018 | 20:39
зато прокуратура нефига НЕ делает по вопросу СМЕРТЕЙ задержанных в полиции РФ !!!
stas_russkiy 24 февраля 2018 | 20:53
Судя по всему, Челябинские "прокуроры" полностью разобрались с озёрными педофилами/насильниками? И этот поднятый вой с "церковью" - просто попытка отвлечения общественности от информации, что педофилов крышевало чайкино ведомство вкупе с областной администрацией?