Прокуратура проводит проверку на экстремизм в связи с созданием «Всероссийской церкви обожествления информации»

Прокуратура проводит проверку на экстремизм в связи с созданием в Челябинске «Всероссийской церкви обожествления информации». Об этом «Радио Свобода» сообщил лидер организации Александр Беляев. По его словам, цель религизной организации в объединении всех людей, «недовольных цензурой и пропагандой в государственных средствах массовой информации». К Беляеву уже приходили сотрудники полиции как домой, так и по месту учебы и работы в штабе Навального, где он состоит волонтером и вручили повестку в прокуратуру в понедельник.