Американская компания SpaceX отложила намеченный на воскресенье старт ракеты «Falcon-9»
Она должна вывести на орбиту испанский телекоммуникационный спутник. В «Твиттере» компании сообщается, что потребовались дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя. Новую дату запуска объявят позже.
Комментарии2
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kottigr1 24 февраля 2018 | 20:36
Любой успешный запуск SpaceX для российских патриотов как серпом по яйцам.. Ведь кроме странной гордости за советский космос у них больше ничего не осталось, остальное уже украдено их коллегами, продано и хранится в офшорах на Западе..
koshkaedu 24 февраля 2018 | 20:39
Рогозину вот бы сейчас и подбросить батут в счёт Линд Ленда.