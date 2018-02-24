Фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил награду независимого жюри на 68-м Берлинале

Картина «Довлатов» представлена в основном конкурсе Берлинале и повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года незадолго до эмиграции его друга Иосифа Бродского. Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Профиль» получил на Берлинале приз зрительских симпатий. Победителей основного конкурса Берлинале назовут сегодня вечером.