Фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил награду независимого жюри на 68-м Берлинале
Картина «Довлатов» представлена в основном конкурсе Берлинале и повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года незадолго до эмиграции его друга Иосифа Бродского. Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Профиль» получил на Берлинале приз зрительских симпатий. Победителей основного конкурса Берлинале назовут сегодня вечером.
Комментарии2
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velbkeirf1 24 февраля 2018 | 20:19
Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы… Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы: историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу луны, детство, несвоевременную высадку на горшок и т.д. В момент, когда вы возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить.
Иосиф Бродский
daos15 24 февраля 2018 | 20:22
Довлатова практически наизусть знаю, очень люблю. Посмотрю...