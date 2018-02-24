В пакистанской провинции Синд запретили производство, продажу и публичную демонстрацию игрушечного оружия

Как пишет местная пресса, власти рассчитывают, что это поможет поправить криминогенную ситуацию в регионе. Силы правопорядка утверждают, что использование злоумышленниками игрушечных копий пистолетов и автоматов для настоящих преступлений стало уже рядовым явлением в Карачи.