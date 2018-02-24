В пакистанской провинции Синд запретили производство, продажу и публичную демонстрацию игрушечного оружия
Как пишет местная пресса, власти рассчитывают, что это поможет поправить криминогенную ситуацию в регионе. Силы правопорядка утверждают, что использование злоумышленниками игрушечных копий пистолетов и автоматов для настоящих преступлений стало уже рядовым явлением в Карачи.
Комментарии2
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captainobvious 24 февраля 2018 | 20:16
использование злоумышленниками игрушечных копий пистолетов и автоматов для настоящих преступлений стало уже рядовым явлением в Карачи
звучит так же курьезно, как "использование злоумышленниками игрушечных копий самоваров стало уже рядовым явлением в Туле"...
spec71205 24 февраля 2018 | 20:20
...интересно автор СТАТЬИ был в Пакистане. Думаю нет! У Пакистана Афганистане как и у Дагестана одна проблема! К нам ВСЕГДА лезут не пршеные гости!