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20:01, 24 февраля 2018

Интерпол по запросу России объявил в розыск автора блога «Россия – тюрьма народов» Сергея Крюкова

Блогер из Ульяновска обвиняется в экстремизме и в оправдании терроризма. Как сообщает «Медиазона», Крюков был задержан и арестован в 2014 году. Полгода он провел в СИЗО, затем меру пресечения ему смягчили. В 2016 Крюков получил политическое убежище на Украине.

Комментарии

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kottigr1 24 февраля 2018 | 20:08

Россия ссущая в пробирки спортсменов, посылающая наемников убивать мирных людей в другие страны и перевозящая кокс правительственными самолетами, подала в розыск Интерпола.. ?
Уже смешно.. ;)

russkie_za_sverjenie 24 февраля 2018 | 20:12

kottigr1: А что не так сказал блоггер? Или правда глаза ворам режет?

boseal 24 февраля 2018 | 20:14

После просмотра сего труда, лично я бы повесил автора на первом фонарном столбе...или березе какой-нибудь, ибо так не врал даже наш замполит в свое время.

vreyhardn 24 февраля 2018 | 20:22

boseal: Ну вот, а блогер всё по доброму разъяснил, и уехал. И с какими намерениями он вернётся? Читает небось, что про него конвойные пишут.

boseal 24 февраля 2018 | 20:30

vreyhardn: Конвойные ничего не пишут, ибо им думать не положено.

spec71205 24 февраля 2018 | 20:14

...таких в Европе сразу в психушку помешают. Такие болезни не лечатся. Думаете этот член гарводского проекта нужен Украине ))

odobryam_s 24 февраля 2018 | 20:14


«Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою за счет других; но как только случится что-нибудь, по мненью их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг клики: "Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше - хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе. Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?" Да такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ.»
Гоголь Н.В. «Мертвые души».

o_smirnov 24 февраля 2018 | 20:15

О том, что Россия - тюрьма народов, писали ещё классики 100 лет назад.

И при чём здесь экстремизм того, кто их процитировал?
И цитирование классиков не есть терроризм.

jetoma 24 февраля 2018 | 20:16

Интерпол прочитал название блога, охренел от такого бессовестного экстремизма и бросил всех своих следователей на розыск Крюкова. Да, и объявил награду в миллион евро.

nikolashin2017 24 февраля 2018 | 20:18

рос.империя,ссср,рф:

как ты страну не назови:
холопство у нее в крови
и государство в ней одно-
- тюрьмой и кровушкой полно...

max3446 24 февраля 2018 | 20:26

Полгода он провел в СИЗО, затем меру пресечения ему смягчили. В 2016 Крюков получил политическое убежище на Украине.
Похоже не хватает предложения о том, что этот преступник сбежал из России, и поэтому теперь суды больше не отпускают всякую шваль из СИЗО или домашнего ареста, потому что они все в сливной бачок Украине сбегают

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