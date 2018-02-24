Интерпол по запросу России объявил в розыск автора блога «Россия – тюрьма народов» Сергея Крюкова

Блогер из Ульяновска обвиняется в экстремизме и в оправдании терроризма. Как сообщает «Медиазона», Крюков был задержан и арестован в 2014 году. Полгода он провел в СИЗО, затем меру пресечения ему смягчили. В 2016 Крюков получил политическое убежище на Украине.