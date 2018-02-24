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20:01, 24 февраля 2018

Израильский спутник снял новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 на сирийской базе Хмеймим

Об этом сообщает Haaretz, публикуя соответствующие фото. Сегодня ряд СМИ сообщил о прибытии на базу ВКС еще двух Су-57. Когда были сделаны спутниковые снимки, Haaretz не уточняет. Израильское издание указывает, что Су-57 пока не пошли в серию, и в Сирии, по-видимому, будут проходить их испытания в реальных боевых условиях. Будут ли они участвовать в военных миссиях на общих основаниях, пока неясно.

Комментарии

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serhio_25__ 24 февраля 2018 | 20:05

На ком будут испытания проходить, на самолетах США?

onvagsmith 24 февраля 2018 | 20:06

serhio_25__: Войны народу желаешь❓☝

ur_sus 24 февраля 2018 | 20:11

onvagsmith:
"пепел вагнера" стучит в ботокс Путина, поэтому он двинул ферзя: послал 4 из 10 "не имеющих аналогов" в сирийский "военторг"....

kottigr1 24 февраля 2018 | 20:25

ur_sus: послал 4 из 10 "не имеющих аналогов" в сирийский "военторг"....
------------------------------------------------------------
... Почти авианосец Кузнецов там никого не смог даже удивить... И поэтому приходится слать лучшее из худшего.

serhio_25__ 24 февраля 2018 | 20:15

onvagsmith: "" Войны народу желаешь"" - ты о чем? СШАтам нет.

boooben 24 февраля 2018 | 20:40

Заготовки для героев России уже на месте?

sergeev67 24 февраля 2018 | 20:15

serhio_25__: На ком будут испытания проходить, на самолетах США?

Да уж вагнеровцев испытали. Оказались не очень огнеупорными, прямо скажем.

alehan000074 24 февраля 2018 | 20:22

serhio_25__: твой друг хуссейн с совдеповскими мигами (не имели аналогов в мире как эти говно-су, яссное дело) уже испытал:)))

serhio_25__ 24 февраля 2018 | 20:53

alehan000074: Хусейн всегда был другом США. А теперь расскажи нам про воздушные битвы во время этой войны? Их не было, для чего ты тут про самолеты вспомнил?

vilingrad 24 февраля 2018 | 20:25

serhio_25__: На своих летчиках, чувачок. Падает этот металлолом почем зря. Недоделки, хромые технологии, специалисты давно вражеское оружие стругают:( Опять сироты, вдовы...

gad123 24 февраля 2018 | 20:29

serhio_25__: Конечно! И других противовоздушных средствах....И окропить не забыли??!

neyexo 24 февраля 2018 | 20:31

serhio_25__: боюсь, испытания самого Су. ДогонЮт его беспилотники с моторчиками от мотокос

kottigr1 24 февраля 2018 | 20:06

Сирийская оппозиция научилась делать из скотча и фанеры такие боевые самолеты, что Путину пришлось подтягивать в Сирию истребители пятого поколения Су-57 .. ?

matros__koshkin__12 24 февраля 2018 | 20:16

kottigr1:

На пятое поколение Су-57 не тянет. Соответствующие моторы будут производиться не ранее 19-20 года.

serhio_25__ 24 февраля 2018 | 20:18

kottigr1: ""Сирийская оппозиция научилась делать из скотча и фанеры такие боевые самолеты"" - а для наведения самолетов они использовали привязанных голубей. Так и наводили на цель.

shmuel63 24 февраля 2018 | 20:24

serhio_25__: Неважно, как наводили. Важно, что атака на российский аэродром в новогоднюю ночь более, чем удалась.

bozk 24 февраля 2018 | 20:09

Ну, больницы и школы, держитесь!

v_o_v_a_n_1967 24 февраля 2018 | 20:10

Бакланы израильские. Подняли фотоаппарат на палке через границу и кричат про свой якобы спутник. Если вы что-то увидели на российской базе, значит, это вам и хотели показать.

alle_op 24 февраля 2018 | 20:31

v_o_v_a_n_1967: Точно. Вдруг испугаются.

shmuel63 24 февраля 2018 | 20:33

v_o_v_a_n_1967: Почему же "якобы спутник". Израиль запускает разведывательные спутники с 1989 года.

v_o_v_a_n_1967 24 февраля 2018 | 20:37

shmuel63:---Бонбу ядрёную свою покажите. А то вы всё стесняетесь, как девочки. Смелее, бравые вояки.

gad123 24 февраля 2018 | 20:34

v_o_v_a_n_1967: МилАй! Это у рагозина нихрена не летает!! Даже на израильских технологиях.

v_o_v_a_n_1967 24 февраля 2018 | 20:40

gad123: У Рогозина с израильскими технологиями как раз всё в порядке. " - Понимашь, я беру контейнер с пивом за штуку бакинских, потом скидываю ларешникам за три. Вот на эти два прОцента я и живу". Этим технологиям вы рогозиных хорошо научили.

sklar39 24 февраля 2018 | 20:10

Надеюсь тестирования в боевых условиях пройдут успешно. Российские ВКС нуждаются в скорейшей модернизации. А Сирийские бабы еще нарожают. Делов-то!

mercer57 24 февраля 2018 | 20:12

будут проходить испытания при бомбёжках сирийских больниц и школ...)))

rain__man 24 февраля 2018 | 20:12

Дебилы...
Этими снимками весь интернет забит
На МАКСе можно было потрогать...

shmuel63 24 февраля 2018 | 20:27

rain__man: А что, МКС проводили в Сирии? Объясняю по буквам - эти самолеты замечены в Сирии, а не просто сфотографированы абы где.

rain__man 24 февраля 2018 | 20:51

shmuel63:
Объясняю по буквам - эти самолеты замечены в Сирии, а не просто сфотографированы абы где.
***********************************************************************************
Еврейские спутники проверили достоверность сообщений СМИ.
А селфи они умеют делать?
Я и говорю...дебилы!

(комментарий скрыт)

demokrat62 24 февраля 2018 | 20:18

Нет в России истребителей 5-го поколения. ЭМ ну прежде чем чушь писать,проконсултировались бы со спецами.

makhnaehe 24 февраля 2018 | 20:22

demokrat62: Нет конечно, главное не волнуйтесь. Армата картонная, а Калибры надувные, вы главное не нервничайте и не пропускайте прием лекарств. У специалистов вы уже проконсультировались, видимо, и это радует.

(комментарий скрыт)

neyexo 24 февраля 2018 | 20:28

Израилю понравится, если Россия начнет публиковать, что ее спутники сняли на территории Израиля?

punyoshohlai 24 февраля 2018 | 20:37

neyexo: Израилю понравится...?

Израилю вообще-то пох

ushkujnik 24 февраля 2018 | 20:31

Надеюсь, наши Су-57 успешно потренируются в небе Сирии на самолётах США и Израиля... Подвернутся турки - отработать и турок...

Главное, не церемониться ни с кем...
Гнать взашей.
Сбивать.
Утюжить.
Мстить за русских. За сирийцев.
Мстить холодно и безпощадно...

ly4_sveta 24 февраля 2018 | 20:37

Чекистские отморозки привыкли пакостить
тайно, втихаря и исподтишка. Вемь Земной шар
в спутниках и всемирной паутине, виден каждый
их подлый шаг и наглые заброски-переброски, а
они все выкручиваются, извираются и от всего
отказываются, преподнося себя всему честнОму
миру дураками и идиотами.

ly4_sveta 24 февраля 2018 | 20:47

А пятое поколение - очередной путинский блеф.
Поэтому НАТО и Америке просто смешно.
,,Пятое поколение" - это очередное ,,пушечное
мясо" из очередного холопского поколения, которое
никогда не иссякнет, будет и шестое и седьмое во
славу очередного вождя.

ostanovka 24 февраля 2018 | 20:50

Ссу-57
Рахи сами признались.

vadimp 24 февраля 2018 | 20:52

"Израильское издание указывает, что Су-57 пока не пошли в серию, и в Сирии, по-видимому, будут проходить их испытания в реальных боевых условиях."

И на ком в Сирии будут проходить испытания и с т р и б и т е л и?

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