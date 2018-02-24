Израильский спутник снял новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 на сирийской базе Хмеймим

Об этом сообщает Haaretz, публикуя соответствующие фото. Сегодня ряд СМИ сообщил о прибытии на базу ВКС еще двух Су-57. Когда были сделаны спутниковые снимки, Haaretz не уточняет. Израильское издание указывает, что Су-57 пока не пошли в серию, и в Сирии, по-видимому, будут проходить их испытания в реальных боевых условиях. Будут ли они участвовать в военных миссиях на общих основаниях, пока неясно.