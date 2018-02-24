В деле сенатора Сулеймана Керимова появился новый фигурант

Обвинения в махинациях с недвижимостью на Лазурном берегу предъявлены нотариусу из Ниццы Александру Гречишкину-Курганскому. В местной прессе его называют его называют «нотариусом звезд». Сообщается, что Гречишкин-Курганский отпущен под подписку о невыезде с суммой залога в €100 тыс. Адвокат нотариуса будет обжаловать это решение в «понедельник или вторник».