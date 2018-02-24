В деле сенатора Сулеймана Керимова появился новый фигурант
Обвинения в махинациях с недвижимостью на Лазурном берегу предъявлены нотариусу из Ниццы Александру Гречишкину-Курганскому. В местной прессе его называют его называют «нотариусом звезд». Сообщается, что Гречишкин-Курганский отпущен под подписку о невыезде с суммой залога в €100 тыс. Адвокат нотариуса будет обжаловать это решение в «понедельник или вторник».
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kandidat2012 24 февраля 2018 | 20:04
обжалует чтобы закрыли)
her 24 февраля 2018 | 20:04
В деле сенатора Сулеймана Керимова появился новый фигурант
----------------
Путинскую гниду взяли за задницу и будут его судить, и слабый Путин его не спасет. :-)
roma_stolnyy 24 февраля 2018 | 20:07
Обычный нотариус из Ниццы как правило носит русскую фамилию.
jacknichols 24 февраля 2018 | 20:23
roma_stolnyy:
Шура Курганский... а может это и не фамилия?
polsan 24 февраля 2018 | 20:52
roma_stolnyy: "Обычный нотариус из Ниццы как правило носит русскую фамилию" и по странному стечению обстоятельств именно с ним работают те Российские миллиардеры, кого обвиняют в махинациях!!
sproter 24 февраля 2018 | 20:15
Так оно и было - нотариус обманывал олигарха, без ведома отмывая его от налогов.
kottigr1 24 февраля 2018 | 20:17
sproter: Нет. На самом деле всё было ещё проще. Налоги сами отмывались, не ставя в курс уважаемых в РФ людей. Помимо их воли и желания.
polsan 24 февраля 2018 | 20:46
kottigr1: и как это водиться "настамнет" :)
kottigr1 24 февраля 2018 | 20:48
polsan: Так и есть !.. В нынешней гибридной РФ-ии даже спортсмены выступают на Олимпиадах со споротыми лычками...
nata_roo 24 февраля 2018 | 20:17
Вот гады! Так, чего глядишь, развяжут все узелки вплоть до Кремля и расчехлят еще одного Ролдугина! Одно обнадеживает - Алеша молчит... кремень-парень! О Керимове семь лет молчал, и о Рыболовлеве столько же, и сейчас молчит... Так победим! 2018! НАВАЛЬНЫЙ!
anemon 24 февраля 2018 | 20:26
nata_roo: Клиническая паранойя. Я Вам сочувствую, дорогая.
nata_roo 24 февраля 2018 | 20:29
anemon: Пардон, пересказывать факты - это теперь называется у фанатов Алеши "клинической паранойей"? Учу новый словарь, LOL...
piter_ug 24 февраля 2018 | 20:24
Двойная фамилия для тюрьмы неудобна для применения.
Придётся обойтись одной - курганский.
ushkujnik 24 февраля 2018 | 20:33
А где сейчас сенатор Керимов?..
В особняках Рублёвки заховался?..
Или в горах Дагестана партизанит?..