Сильные морозы, которые установились в Москве, начнут отступать с приходом календарной весны — 1 марта
Такой прогноз, как передает Интерфакс, дают специалисты Гидрометцентра.
По предварительным прогнозам, в ночь на 1 марта температура опустится до минус 14-19 градусов, днем будет в пределах 3-8 градусов ниже ноля. Кроме того, с середины следующей недели в Москве вновь ожидаются снегопады.
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