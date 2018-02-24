Сильные морозы, которые установились в Москве, начнут отступать с приходом календарной весны — 1 марта

Такой прогноз, как передает Интерфакс, дают специалисты Гидрометцентра.

По предварительным прогнозам, в ночь на 1 марта температура опустится до минус 14-19 градусов, днем будет в пределах 3-8 градусов ниже ноля. Кроме того, с середины следующей недели в Москве вновь ожидаются снегопады.