Украина готова к отражению полномасштабной агрессии со стороны России

Об этом украинской службе радио «Свобода» заявил начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его мнению Россия будет готова к широкомасштабной войне на Украине через 3 года. А до этого возможны различные по масштабам провокационные действия и боевые операции.