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19:31, 24 февраля 2018

Украина готова к отражению полномасштабной агрессии со стороны России

Об этом украинской службе радио «Свобода» заявил начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его мнению Россия будет готова к широкомасштабной войне на Украине через 3 года. А до этого возможны различные по масштабам провокационные действия и боевые операции.

Комментарии

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ura_123 24 февраля 2018 | 19:35

Пора картофельных вредителей выдавливать ближе к Ростову.

doorin 24 февраля 2018 | 19:40

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Виктор Муженко объявил о успешном завершении АТО
и анонсировал начало новой масштабной операции
" Объединенных сил Украины, ЕС и USA" по освобождению
от русских Крыма и восточных областей Украины.
Операция начнется завтра в 15-00 по местному времени
одновременно по всем стратегическим направлениям.

\ УНИАН, Украина \

tour 24 февраля 2018 | 19:48

doorin:
Завезенными со всей России дегенератами-садистами моторылами, гиви, бабаями, снабженными «Градами» и «Буками» выиграть войну под знаменем бредового «Русского мира», оказалось невозможным. Лучезарная Новороссия скукожилась до бандитской Лугандонии. Кремль, сейчас просто ищет пути отхода. Ситуация патовая. Все, что ни сделает Путин — все, будет плохо. Поэтому и делают заявления, что Донбасс не войдет в рублевую зону, что никогда не станет частью Россию, то есть дают всем понять, что Россия борется за целостность Украины и считает, что Донбасс — это часть Украины. Не хочет Кремль просто убежать оттуда, но и продолжения не видит. Кремль, с удовольствием бы оставил всё - "как есть". В таком же "подвешенном состоянии". Но не может. И. как бы ни хотелось еще попировать на "войне без войны", а не получается. Санкции всё также давят и что-то надо решать уже... Сдаваться? - Так, к их глубокому сожалению, сдать только Крым и Донбасс, а себя, любимых, оставить на месте - никак не получится. Сдаться - значит согласиться на репарации, а потом на репрессии в отношении всех причастных к воссоединению Крыма и к Донбассу. А причастных - значительная часть вся "верхушки" и не одна одна. + Вся верхушка "силовиков". Мало того, что власть терять никому не хочется, но и в Гаагу ехать нет желания тем более.

kotvinder2 24 февраля 2018 | 19:48

ura_123: Начинайте)))

ura_123 24 февраля 2018 | 19:50

kotvinder2: Обязательно.

boseal 24 февраля 2018 | 19:57

ura_123: Юрий, а позвольте спросить откуда начнете именно ВЫ. Спрашиваю потому что дикий ор в сельском туалете угрозой не считается)). Как там кстати у Вас "на Кубани", Северный поток-2 очень ждете?

ura_123 24 февраля 2018 | 20:01

boseal: На Кубани... Северный поток... Дружок,посмотри на карте Кубань и маршрут северного потока(национального достояния).

boseal 24 февраля 2018 | 20:07

ura_123: Я так подозреваю, что Вы, мой друг, имеете столько же отношения к Кубани сколько и северный поток-2)))) Юрий, скиньте маску, ибо земля русская рожала много идиотов, но Вы просто колоссальный пример сему))).

ura_123 24 февраля 2018 | 20:14

boseal: Подозревать ты можешь что угодно..
Кубань,це хлопчик даааавно газифицирована в отличии от черноморского побережья Кавказа,которое только номинально относится к Кубани.
Чаще смотрись в зеркало.

ura_123 24 февраля 2018 | 20:16

ura_123: Кстати,по поводу "Земля русская много идиотов нарожала",это у тебя острый приступ самоидентификации?

boseal 24 февраля 2018 | 20:17

ura_123: Я понял, Юрий, Вы из Николаева или Мариуполя - круг сужается, мой друг, и рано или поздно я Вас выведу на чистую воду. Кстати, вся ли Кубань газифицирована?

ura_123 24 февраля 2018 | 20:23

boseal: Тебя совершенно не волнует практически не газифицированный Дальний Восток? Где кстати находится Новоросия)))

boseal 24 февраля 2018 | 20:28

ura_123: Очень волнует, ибо у меня есть паспорт гражданина РФ, а с вашим украинским паспортом об этом волноваться крайне сложно. Вы товарищи сначала у себя разберитесь, а мы глядишь поможем. А если надо нагнем))).

ura_123 24 февраля 2018 | 20:35

boseal: Хоспидя,как я тебе завидую! Про глотание пыли на бегу... Ну ты в курсе?

boseal 24 февраля 2018 | 20:38

ura_123: Завидуйте, уважаемый собеседник, ибо только это Вам и остается...

taxidermist_ru 24 февраля 2018 | 20:18

ura_123: 08.08.18 - неплохая дата для начала выполнения ."Обязательно" Цифры сакральные.

ura_123 24 февраля 2018 | 20:21

taxidermist_ru: Не торопись,успеешь. Вон матаролы и гиви успели.

nanarythree 24 февраля 2018 | 19:59

ura_123: Хиборг диванный, пишет из Ростова куда сбежал от могилизации к бабушке?

tour 24 февраля 2018 | 20:08

nanarythree:
Из Прилепина:
"Сколько угодно можно кричать о том, что скоро вся Украина будет сидеть на лежанке под Львовом, а Порошенко повесят свои же. Украину это только смешит! Она боли больше не чувствует! Страха нет! Мы лично видели как воюет украинский солдат, и в аэропорту, и под Дебальцево, украинский солдат воюет даже если перебита четверть его подразделения, а затем и половина, а затем и две трети! Он воюет, даже тогда, когда у него нет питания, нет связи и когда все офицеры оказались дураками, а другие еще и разбежались! То, что Украинцы были в Отечественную вторыми из всех народов СССР по количеству Героев Советского Союза на душу населения - надо помнить! И это дети и внуки тех же героев и бесстрашных солдат - воюют теперь против России! Мало того, и среди бандеровцев героев было не меньше! Иначе как объяснишь, что самая сильная армия в мире: Советская, послевоенная, армию японскую просто смела, а бандеровцев ловила в лесах Западенщины года два еще как минимум, и в результате так и не переловила до конца! Украинцам нужна не просто свобода, им нужна месть за всю историю Украины! За всю и сразу! Так что эти ваши слова, вся эта снисходительность на тему, что: «Скоро вы братья-хохлы, заплачете, когда поймете, что карман дырявый, а в Европе вы не нужны»! Все это, гроша ломаного не стоит. В гробу они видели вашу снисходительность."

vitali_r 24 февраля 2018 | 20:28

tour: tour: Японцы по схронам не ныкались и их не надо было проверять по полгода на лояльность. Тяжело не зацепив невинных людей выявить бандитов, которые днём гнули спины перед нквд, а ночью как воры грабили и убивали своих же односельчан и соседей.

serhio_25__ 24 февраля 2018 | 20:13

ura_123: ""Украина готова к отражению полномасштабной агрессии со стороны России"" - укропские кастрюли уже перекрыли Брянско - Белгородское направление? Или эти кастрюли реально думают, что Россия будет наступать из самой дальней точки от Киева или они не в курсе об общей протяженности границы с Россией?

bereshukrasehaivpesch 24 февраля 2018 | 19:36

Через три года украинская армия будет капусту Пшекестане собирать,и жопки престарелым пшекам подтирать.

iwanow62 24 февраля 2018 | 19:37

Котлы хохлов ничему не учат.

tour 24 февраля 2018 | 19:51

iwanow62:
Ну-ну
Из дневников “зачищенного” Мозгового:
"Не доверяйте врагам. Не верьте Москве и Киеву. Ни хорошему, ни плохому. Ни победам, ни поражениям. Власть в России и Украине в одних руках. И там, и там спецслужбы служат олигархам. И им нет разницы, кто ты — украинский националист или русский доброволец, писатель Олесь Бузина или командир ополчения Александр Беднов. Москва установила здесь воровскую власть не лучше киевской, а для вразумления непонятливых присылает своих кураторов и спецслужбы. Расстреляли Бэтмана с охраной. Ищенко с волонтерами. (отправили Моторолу - лифтом в Ад).
"В Кремле делают вид, что не при делах, скромно умалчивая о своей роли в украинских событиях. Однако там сделали все, чтобы эта война разгорелась. Не ввели войска для защиты населения Донбасса. Но послали вооруженные отряды в Славянск, Луганск и Донецк. Обещали военную помощь. Но цедили так, чтобы нельзя было победить. В августе, наконец, ввели войска, но не дали им наступать. Провозглашали Новороссию от Луганска до Одессы, а позволили удержать лишь две области. Но и от них половину оставили противнику, а оставшийся огрызок поделили на ДНР и ЛНР, чтобы русские и здесь не могли объединиться и не стали самостоятельной силой. От поездок в Центр всякий раз двойственное чувство. Были люди, которые хотели нам помочь, но судя по всему их, как и нас, использовали вслепую. В отряде еще с Лисичанска тоже были сотрудники, из местных, бывшее КГБ. Эти были свои, они держали связь с Москвой. Оттуда помогали, но всегда дозировано и точно с каким-то расчетом. Когда я чаще стал ездить в Россию, то понял, с каким. Нам «помогали» не остановить эту войну, а наоборот разжигали ее. Подпитывали потихоньку наши ресурсы, не давая ни победить, ни проиграть. Так же было и у Стрелкова. Уверен, что так обстоят дела и в украинской армии. Их, видно, тоже держат на поводке, иначе они давно прорвали бы фронт и закопали нас".

ura_123 24 февраля 2018 | 20:04

iwanow62: Вагнеровских похоже что тоже не научили...

fekoff 24 февраля 2018 | 20:07

iwanow62: ну почему же не учат, учат - не поворачиваться к русским спиной.

rain__man 24 февраля 2018 | 19:39

Ничего масштабнее Дебальцевского котла начгенштаба древнешумерского государства не представляет...

goga_s 24 февраля 2018 | 19:48

rain__man:
напомнить про "вокзал" в столице ЧР ???

Или сам помнишь СРАМ "генштаба РФ"??

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snikkersnepper 24 февраля 2018 | 19:45

Внимание, вопрос: а кого отражали до этого момента?

Я, конечно, понимаю, что изучение истории болезни тоже может быть интересным. Но не кажется вам, что четыре года ежедневной медицинской хроники - это уже слишком?

daos15 24 февраля 2018 | 19:47

snikkersnepper: Скучно

midnightblues 24 февраля 2018 | 19:57

daos15: 7го было веселее

boseal 24 февраля 2018 | 19:59

snikkersnepper: а кого отражали до этого момента?//
В первую очередь совесть, которая иногда покусывала в моменты воровства.

optik08 24 февраля 2018 | 19:46

Урод! Россия уже сейчас готова уничтожить мразь фашистскую на укре!

kottigr1 24 февраля 2018 | 19:49

optik08: Россия уже сейчас готова уничтожить..
-------------------------------------------------------------
Эта та самая Россия которая ссыт в пробирки спортсменам и возит кокаин правительственными самолетами.. ?

ura_123 24 февраля 2018 | 19:52

optik08: Не забудь войти в лифт.

davi__koloradov 24 февраля 2018 | 19:49

Дейр-эз-Зор.

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sasass 24 февраля 2018 | 19:54

А торговля с Россией идет полным ходом , какие-то странные отношения в этом вопросе...

max3446 24 февраля 2018 | 19:59

Снова Россию хотят в конфликт втянуть, дабы на неё ужасающие потери списать? Не получится. Да и ЛДНР сами отлично справляются. В сети есть пару роликов как бойцы ДНР новую снайперскую винтовку на украинских карателях наводчиков тестируют. Один выстрел, и нет укропа. Причем эти убитые снайперами потом в сводках не фигурируют. Наверное как обычно - каратели их в присадках закапывают, сверху немного хлорки и делают вид что потерь нет

lion64___3 24 февраля 2018 | 20:03

свидомый вояка Мужеложенко что-то тявкнул. Его поддержали другие свидомиты, в свободное от опетушения время, когда не надо им подставлять задницу и рот неграм с арабами.

ihor_syvoryj 24 февраля 2018 | 20:03

Последний раз самостоятельно Россия воевала с другой страной - Финляндией в 1939 году.
Общие потери РККА составили 770 тыс человек
Потери финнов - 70 тыс человек.
Мало кто знает, что на стороне финнов воевал украинский батальон численностью 850 человек.

mppv 24 февраля 2018 | 20:50

ihor_syvoryj:
Ошибочка Ваша
В 39-м войну с Финляндией развязали украинские большевички

vulgaris_liberal 24 февраля 2018 | 20:04

В котел хочет глупый хохол :)

kantrikantri 24 февраля 2018 | 20:04

Бандеровцам вообще крышу снесло,как терпят этих паразитов,народ Украины?Отряды штурмавиков,запугали украинцев,если ты против этой власти то ты автоматически становишься сепаратистом,и агентом Кремля..

detul 24 февраля 2018 | 20:08

Уже три года власти Украины просят Россию ввести войска, а Россия все никак не решится. Вот очередной призыв.

ihor_syvoryj 24 февраля 2018 | 20:46

detul: Импотенция - коварная штука. Хотел бы ВВП шось ввести, да незадача...

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