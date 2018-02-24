Прокуратура будет препятствовать незаконному вмешательству в дела бизнеса
Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка.
Юрий Чайка добавил, что к серьезным проблемам российских инвесторов следует отнести и необоснованные проверки, за которые ответственность несут чиновники.
Комментарии19
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brandfa 24 февраля 2018 | 19:39
Прокуратура не допустит конкуренции.
popov_m 24 февраля 2018 | 19:39
А ЗАКОННОМУ???
huyt 24 февраля 2018 | 19:46
popov_m: Сынков что-ль своих хочет оградить этот прокурор ?
sergei03 24 февраля 2018 | 19:41
Прокуратура будет препятствовать незаконному вмешательству в дела бизнеса
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За скока?
all_seeing74 24 февраля 2018 | 19:52
sergei03: ахах!!! Смешно!!!)))
goga_s 24 февраля 2018 | 19:42
ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха,
Чайка предложил КРЫШУ !!!!
Его сынки - смеются на кухне !!!
anemon 24 февраля 2018 | 19:42
Неужто сам себя перенезаконил? В бизнес сынков вмешался?
vladimir1967 24 февраля 2018 | 19:44
Значит будет наоборот и ценник повысили.
alo0000 24 февраля 2018 | 19:49
В дела Роснефти, Газпрома, ВТБ, Уралвагонзавода, Норникеля, Фольксвагена и Сименса.
all_seeing74 24 февраля 2018 | 19:49
Да неужели?! Подскажите, сколько арестовано космонавтов, демонстративно укладывающих работников разных фирм мордой в пол?! Нисколько?! Ну тогда это очередное бла-бла-бла.)
ed10075 24 февраля 2018 | 19:50
После каждого такого заявления жди подлости от соколов чайки.
sasass 24 февраля 2018 | 19:58
Чушь какая-то - прокуратура сегодняшняя выродилась основательно и о честности речи не может быть ...
cukker 24 февраля 2018 | 20:09
силовик силовика, видит издалека
roma_stolnyy 24 февраля 2018 | 20:11
Особенно в дела бизнеса ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 .
alle_op 24 февраля 2018 | 20:20
Вот блин! Кущевка вещает, что законность будет защищать?!
val_9 24 февраля 2018 | 20:22
Прикол в том, что 86% этому поверят и сглотнут
doxerom 24 февраля 2018 | 20:25
А если на русский перевести, то это значит, что прокуратура будет оборонять бизнесменов от всех бандюков, в погонах и без, так что ли.
edun1952 24 февраля 2018 | 20:39
Особо в бизнес Чаек младших.
a_111111 24 февраля 2018 | 20:46
А как? СК на нее клал...